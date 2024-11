«España es un país emocional y no atendemos las emociones»

El Palacio de Los Serrano acoge este miércoles a partir de las 19,00 horas la primera de las charlas que darán forma a 'Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?', un ciclo de cumple 30 años y que este martes presentaba el presidente decano del Colegio de Psicología de Castilla y León (Copcyl), Jaime Gutiérrez, acompañado por Ana Belén Sánchez, vocal presidenta del colegio en Ávila y coordinadora del ciclo, y Dolores Ruiz-Ayúcar, presidenta de la Fundación Ávila.

Serán ocho charlas con periodicidad mensual en las que se abordará desde distintas perspectivas el importante papel que la psicología juega en la salud de los ciudadanos, pese a que, como este martes lamentaba Gutiérrez, no se le preste la atención necesaria.

«Somos un país emocional y no estamos atendiendo las emociones», reflexionaba el responsable de Copcyl, que se refería, por ejemplo, al bajo radio de profesionales psicólogos con los que cuenta la sanidad nacional en general y regional en particular: cinco profesionales de media por cada 100.000 habitantes en España y entre 18 y 20 en la región, apuntaba Gutiérrez.

«Listas de espera insoportables», protocolos para la prevención del suicidio «vergonzosos», «profesionales saturados», son realidades que el responsable de los psicólogos de la región ponía este martes sobre la mesa, a la vez que lamentaba el que «en tratamiento que puede reclamar un ciudadano en nuestro país y en Castilla y León es absolutamente precario».

Tratamientos, reflexionaba el psicólogo, que en la mayoría de las ocasiones se limitan a tratamientos farmacológicos. «Pero las pastillas por sí solas no es algo eficaz», recalcaba Gutiérrez, que avisaba de que «no puede ser España el país que tenga el récord de tratamientos farmacológicos por problemas mentales» y que insistía en la necesidad de aumentar la presencia de los psicólogos en la sanidad pública. «Si España se pusiera al día, subiría la media de Europa», apuntaba para hacer ver la baja cifra de psicólogos en las consultas.«Es que, por ejemplo, somos la mitad que en Portugal», ponía un ejemplo muy cercano para hacer ver la precariedad nacional en cuanto a atención psicológica.

Algo que contrasta, por cierto, con la evolución que ha habido en estos últimos 30 años en cuanto a la naturalidad con la que la sociedad habla de estos temas.

En este sentido, el decano de los psicólogos castellanos y leoneses apuntaba que si hace 30 años casi era tabú mencionar que se visitaba un psicólogo, ahora ya no lo es tanto. Y en esas tres décadas también han evolucionado los temas que se abordan en las consultas. Así, ponía como ejemplo el psicólogo, de tratar parejas que acudían a la consulta para tratar de salvar sus matrimonios, ahora se trabaja con las mismas para ayudarles a gestionar su divorcio sin hacer daño a los hijos. «Las circunstancias de los modelos sociales hace que evolucione también la psicología», decía Gutiérrez, que explicaba que existen diferencias en los temas que más preocupan en una ciudad o en otra.

En lo que respecta a Ávila, el decano de los psicólogos valoraba en primer lugar muy positivamente el hecho de que «se trabaja mucho y bien en la soledad no deseada», algo fundamental si se tiene en cuenta que la abulense es una sociedad cada vez más envejecida. «Y nuestra sociedad se tiene que preocupar más porque las personas se sientan bien en toda su trayectoria vital», recalcaba el psicólogo, que insistía en que, al final «la sociedad no deseada es una emoción» y los profesionales que deben hacerse cargo de ello no son otros que los psicólogos.

Y hablando de Ávila, Gutiérrez también aplaudía la labor que se está llevando a cabo en esta tierra en materia de prevención del suicidio «Ávila tiene más sensibilidad en ese aspecto», alababa la tarea que desde diversas entidades se lleva a cabo en la provincia.

Y si tenía que mencionar el motivo mayoritario de las consultas psicológicas en la región, el decano señalaba la ansiedad, sin olvidar los problemas surgidos en el entorno laboral.

En cualquier caso, Gutiérrez se refería también a cómo las patologías que precisan tratamiento psicológico terminan derivando, en la mayoría de los casos, en bajas laborales, algo que, señalaba, termina repercutiendo negativamente a todos los niveles.

Ocho charlas, una cada mes, hasta el próximo junio

Ana Belén Sánchez era la encargada de avanzar las ocho conferencias previstas entre este mismo miércoles y el próximo mes de junio. Serán todas ellas en LosSerrano a partir de las 19,00 horas.

La primera ponencia, la de este miércoles, será precisamente responsabilidad suya. Lleva por 'Hablemos de Salud Mental', y servirá como marco introductorio al ciclo. Apenas un mes más tarde, el 18 de diciembre, el psicólogo Fernando Díez Serrano abordará el tema del eje intestino cerebro y de cómo el cuerpo activa la ansiedad en la charla 'Pensar con el estómago'. En 2025, en el mes de enero, habrá tiempo para la psicología en el deporte con Lara Jiménez Martín que presentará 'La construcción de la identidad del deportista'. Ya en febrero, tendrá lugar el 'Taller de Habilidades de vida' de Susana Martín Sánchez de la Nieta. Y en marzo, la conferencia de Isabel Forero Cano se centrará en 'La psicología y su función en la Violencia de Género'. llegando a abril, el COPCYL ofrecerá una charla dirigida a madres y padres, titulada 'Educación emocional en la adolescencia', con Beatriz Jiménez Hernández. Un mes más tarde, en mayo, Elena Zazo explicará la 'Psicología del trabajo'. Y en junio, Patricia Molina y Gustavo Garzón tratarán 'La psicología, música y arte'. Además, se incluirán paulatinamente otras charlas que se podrán consultar en la página web del COPCYL, como la charla sobre enfermedades terminales y el acompañamiento al final de la vida, que abordará el psicólogo Luis Perrino, aún sin fecha concreta.

Las primeras charlas 'Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?' se celebraron en 1994, fueron siete ponencias y se impartieron en Valladolid y en León. Al año siguiente el ciclo 'Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?' alcanzaba todas las provincias de Castilla y León y el número de conferencias se triplicó.