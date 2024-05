Ávila: una única ciudad, cuatro obispos empadronados

No todas las ciudades pueden presumir de contar entre sus vecinos con un obispo. Ser o no ser sede episcopal es, evidentemente, el primer requisito para tener, al menos, un obispo viviendo en la localidad. Ávila lo es. La imponente presencia de su Catedral de El Salvador nos da la pista definitiva para ello. Y por eso, no es extraño encontrar paseando por las calles de la ciudad a su obispo.

En Ávila, desde ahora hace casi un año, el que recorre sus rincones es Jesús Rico García, obispo titular de la diócesis. Pero lo curioso es que no es el único mitrado que lo hace. Y es que la capital de nuestra provincia se ha convertido en apenas unos años en el hogar de otros tres obispos íntimamente relacionados con Ávila.

Cuatro obispos son, pues, los que cuentan en la actualidad en su DNI con una dirección abulense, una curiosa circunstancia que a ellos, cuanto menos, les saca un sonrisa.

Paseando por las calles de Ávila es muy posible encontrarse con Jesús García Burillo, obispo emérito de Ávila, que en la actualidad reside en una pequeña vivienda junto al Obispado. Después de haber ejercido como obispo de Ávila durante 15 años, y de haber sido en su últimos años activos profesionalmente hablando administrador apostólico de Ciudad Rodrigo y administrador diocesano de Ávila, el zaragozano decidió fijar en la capital abulense su residencia.

La misma decisión que, por cierto, adoptó también hace no mucho tiempo el abulense Ricardo Blázquez.Cardenal desde el año 2015, el arzobispo emérito de Valladolid ha querido 'regresar a casa'.En su caso, el que fuera presidente de la Conferencia Episcopal, ha optado por vivir en la Casa Sacerdotal 'San Millán', junto al Seminario.

Allí también reside Carlos López, obispo emérito de Salamanca, natural de Papatrigo. Él, como Blázquez, convive con una treintena de sacerdotes retirados que viven en la Casa Sacerdotal, y que disfrutan de la presencia de los obispos que han decidido hacer de Ávila, después de décadas de intenso trabajo en nombre de la Iglesia, su residencia.

Por cierto que a esos cuatro obispos con residencia en Ávila podríamos sumar las visitas que, en ocasiones, realiza a 'casa' el actual obispo de Ciudad Rodrigo y de Salamanca, José Luis Retana, abulense de nacimiento y de corazón.

