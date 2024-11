Acuerdo de un año y medio de cárcel por tráfico de drogas

Acuerdo en la Audiencia Provincial de Ávila que evitó el desarrollo de un juicio por tráfico de drogas en el que se pedían cuatro años de prisión y una multa de 1.226 euros para cada uno de los tres acusados, si bien finalmente la pena se quedó en año y medio para uno de ellos y la absolución para los otros dos. Un hombre, de iniciales O.N.C. y sin antecedentes penales, aceptó este martes la pena de un año y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 614 euros con una responsabilidad penal subsidiaria de un mes de privación de libertad en el caso de impago, además del pago de una tercera parte de las costas, tras declararse como autor responsable de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud (artículo 368 del Código Penal).

A la vista de la conformidad entre el Ministerio Fiscal y la defensa, el magistrado dictó sentencia de viva voz con la condena pactada a un año y medio de cárcel para O.N.C., la cual ya es firme, dada la intención manifiesta de no recurrir. Quedará pendiente, eso sí, la petición de la suspensión de la ejecución de la pena a la que el fiscal no se opuso, condicionada a no delinquir por el plazo de dos años. El acuerdo incluyó la absolución de los otros dos acusados, según explicó el fiscal por no haber podido acreditar que hubieran participado en los hechos investigados, mientras que la rebaja de pena para el condenado responde a que la droga incautada "era poca cantidad y era su primer delito", de ahí que finalmente se haya aplicado el tipo atenuado del delito.

Los hechos se remontan al mes de mayo del 2021 cuando el acusado fue sorprendido por la Guardia Civil a la altura del punto kilométrico 107,9 de la carretera N-403, a la entrada de El Barraco, en poder de casi diez gramos de cocaína de peso neto, con una riqueza del 81,15% y un valor de mercado de 613,13 euros que se pensaba distribuir entre terceras personas. Las defensas, en su momento, mostraron su disconformidad con las acusaciones. El ahora condenado, conductor del vehículo interceptado y en el que también viajaban los otros dos investigados, alegó que la cantidad que portaba era para su propio consumo y sus dos acompañantes, que no habían participado en los hechos.