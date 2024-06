El PSOE avisa de las carencias sanitarias en zonas periféricas

Los procuradores del PSOE de Ávila, Miguel Hernández y Soraya Blázquez, han advertido este jueves sobre la "precaria" situación sanitaria que se cierne este verano sobre las zonas periféricas de la Comunidad y la provincia, como los valles del Tiétar y el Alberche, por la escasez general de profesionales y porque el plan de contingencia anunciado por la Consejería de Sanidad para este periodo estival se entiende como "claramente insuficiente". En este marco, el PSOE presentará este viernes en el Pleno de las Cortes una Proposición No de Ley (PNL) para pedir al gobierno de la Junta una "mejor planificación sobre las necesidades de profesionales" y la "financiación adecuada para que haya los recursos necesarios para poder contar con una sanidad pública de calidad y que en todos los municipios tengamos profesionales suficientes, médicos y enfermeras". También se piden medidas "que tienen que tomarse ya para que en las universidades públicas de Castilla y León haya facultades de Medicina" de cara a poder ir resolviendo "un problema que no es de ahora, viene de atrás y desde el PP no se le ha querido poner solución".

Soraya Blázquez detalló que en el Tiétar y el Alberche suman las "carencias generales" a las propias del verano, con profesionales que no son sustituidos por sus vacaciones y con un aumento de la población, por la cercanía a Madrid, que se estima en "el triple de lo habitual". La procuradora afeó que en el plan de contingencia anunciado por el consejero "solo habla de contratar enfermeras, no médicos", y además "se hará sin tener en cuenta la población real del verano, sino en base al número de tarjetas sanitarias", con lo que "hay zonas que se van a ver muy amenazadas". En este sentido, se pusieron varios ejemplos, como la falta de pediatras y matrona en Candeleda "en varias épocas" o los problemas en Lanzahíta, donde "solo hay un médico y una enfermera" y que se ha quedado fuera "del reparto de ambulancias".

Para Miguel Hernández "el plan solo tiene de contingencia el nombre porque no hay profesionales de sustitución y la propuesta es que trabajen los que todavía no han acabado el MIR, algo que incumple la ley", dijo, de ahí que se mostrara de acuerdo con la ministra de Sanidad y reprochara las palabras del consejero, que "echa balones fuera y culpa al Gobierno cuando las competencias sanitarias están transferidas desde el año 2002". El procurador socialista recalcó que la política sanitaria de Castilla y León es "nefasta", se refleja en el "aumento" de las listas de espera y es fruto "de los recortes que se llevan haciendo muchos años".