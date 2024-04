El Partido Popular de Ávila ha criticado duramente al PSOE tras la decisión del grupo municipal socialista de no apoyar la moción de censura en el Ayuntamiento de Ávila. El portavoz popular en el Consistorio abulense, Jorge Pato, y el presidente provincial del partido, Carlos García, han acusado a los socialistas de convertirse en "cómplices" de las políticas de XAV y de pasar a ser "la muleta de localistas". Pato ha desmentido que su partidorepartiera concejalías y anuncia que su partido presentará el escrito de renuncia a la moción para acortar plazos en la entrada en vigor de los presupuestos municipales de este año, porque "no queremos obstaculizar el desarrollo de la ciudad".

En una comparecencia de prensa en la que además de Pato y García también ha estado presente el secretario general del PP en Ávila, Juan Pablo Martín, el portavoz en el Consistorio ha destacado el hecho de que "el PSOE de Ávila ha preferido "hacerse una foto ayer en Ferraz y participar en el enésimo espectáculo de Pedro Sánchez antes que trabajar por la estabilidad del Ayuntamiento de Ávila y en beneficio de la ciudad de Ávila", y ante las acusaciones realizadas desde el PSOE en cuanto al desarrollo de la única reunión entre ambos partidos para intentar alcanzar un acuerdo para desalojar a Sánchez Cabrera de la Alcaldía, Pato ha afirmado que "me he reunido una vez con los concejales del Partido Socialista y ambas partes mostramos nuestra buena voluntad para dialogar y negociar los términos de una moción de censura, emplazándonos a plasmar nuestras ideas en un documento nuestras propuestas. El PSOE no ha querido llegar a ese punto, es legítimo, pero que no mientan acerca de las intenciones de los demás, en ningún momento se han asignado ni nombres ni cargos a ninguna persona, ni del Partido Socialista ni del Partido Popular", contestaba Pato ante las declaraciones de la portavoz municipal del PSOE, Eva Arias, de que en esa reunión el PP había procedido ya al reparto de concejalías.

Pato recordó que "para que saliera adelante la moción de censura era necesario tanto la firma de VOX como la del PSOE, y eso se sabía desde el principio, así es que si el PSOE se reunió con nosotros para valorar la posibilidad de la moción, o bien lo hizo por miedo o bien por montar un teatrillo, y eso es engañar al ciudadano", por lo que considera "el Partido Socialista ha tenido miedo de que se les ofreciera un documento definitivo que contenía los acuerdos base para firmar la moción y por lo tanto se han quitado la careta, o bien ha recibido una llamada desde Madrid para que dijeran que no".

Después de esta decisión, Pato sitúa al PSOE como "muleta de los localistas y socio preferente de Por Ávila, si no lo era ya" y comentó que "estamos seguros de que los votantes de Por Ávila que se consideran de centro derecha estarán muy satisfechos de que se cumpla lo ofrecido por el presidente del partido amarillo, que el PSOE aproveche esta oportunidad para desplegar las políticas socialistas en Ávila".

Por último, Pato confrmó, al igual que lo ha hecho también el grupo municipal de VOX, que su partido presentará la renuncia por escrito a la moción para que se acorten los plazos de entrada en vigor de los presupuestos, "porque no queremos obstaculizar el desarrollo de la ciudad". El plazo para la presentación de la moción finalizaba el 12 de mayo.

Por su parte, el presidente provincial del PP, Carlos García, lamentó el hecho de que después de la renuncia a la moción de censura, "Ávila sigue en el mismo punto, con la diferencia de que Por Ávila cuenta ahora mismo con un cómplice que es el Partido Socialista", un partido, dijo, "que parece ser que siempre lidera y defiende los servicios sociales y que ahora pasa a ser cómplice de los recortes en esta materia y también en cultura".