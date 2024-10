Ya estamos habituados a encontrarnos su trabajo en cuentos y libros infantiles. Pequeños roedores, animales marinos, duendes del bosque... pueblan habitualmente los dibujos de Kasandra Pascual, conocida y reconocida ilustradora abulense que ha demostrado que el arte de la ilustración puede disfrutarse también en el día a día: desde jugando con los niños a haciendo ejercicio en el gimnasio. Puede parecer extraño, pero lo cierto es que no lo es tanto cuando se descubre que Kasandra ha llevado sus cuidadas ilustraciones a puzzles infantiles y a botellas de agua, tanto para niños como para adultos, gracias a su colaboración con sendas empresas nacionales.

«La verdad es que tenía muchas ganas de hacer otro tipo de cosas», reconoce para Diario de Ávila Kasandra, que se confiesa una enamorada de los puzzles.De ahí que cuando Susaeta, la editorial con la que habitualmente trabaja, le propuso llevar sus dibujos a los rompecabezas no lo dudara ni un segundo. «Ya había hecho juegos con ellos, y con un acabado muy bonito», prosigue hablando. El mismo acabado que tuvieron después sus puzzles, a los que Susaeta acompaña con un libro. «Y con Educa», se refiere a la conocidísima firma de juguetería, «fue una carambola: me escribió el director para decirme que le había encantado una ilustración mía de vacas que había encontrado».

Y así, poco a poco, Kasandra fue diseñando puzzles, ajustando las ilustraciones y los detalles de cada una de las piezas a las edades de sus futuros usuarios, y disfrutando del proceso. «Al hacerlo te das cuenta de que tiene que haber cosas diferentes en todas las piezas, que en los de los niños más pequeños los colores no pueden ser muy homogéneos, que no hay que abrumar con detalles...», nos descubre su método de trabajo. Uno muy distinto al empleado a la hora de diseñar botellas para Cool Bottles, la empresa de Alicante que confió en ella para el diseño de cuatro modelos. «Ellos conocieron mis ilustraciones a través de Instagram», se ríe Kasandra al hablar de las curiosas formas en las que algunos de sus trabajos han ido surgiendo. «Me encanta llevar la ilustración a lo cotidiano.Es de lo más bonito. Y que esté al alcance de todo el mundo, que te acompañe todo el día. Que no tenga por qué estar solo colgada en una pared», reflexiona sobre ese acercamiento del arte a campos en los que no es tan habitual.

«Me gusta mucho también que esta marca», se refiere a la firma que ha contado con ella para elaborar sus botellas (disponibles en su web y en Amazon), «trabaje sólo con ilustradores españoles».

Antes de terminar, preguntamos a Kasandra en qué anda trabajando ahora. Y nos sorprende anunciándonos que para la primavera del año que viene tendrá buenas noticias. Y es que su tiempo lo ocupa ahora en el que será la continuación de su 'Atlas de los océanos', otro trabajo repleto de delicados mapas aunque, eso sí, algo más alejado del agua.