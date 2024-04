Crítica a la «desidia» de la Dirección Provincial

La Junta de Personal Docente no universitario de Ávila ha expresado su «malestar» por la «desidia» de la Dirección Provincial de Ávila en relación a diferentes cuestiones que afectan directamente a las condiciones de trabajo del profesorado, como son el segundo libramiento económico de los centros educativos correspondiente al ejercicio 2023, el pago de itinerancias al profesorado o el abono de las dietas por la participación en tribunales de oposiciones del año 2023.

Según indican en un comunicado de prensa, el pasado 14 de marzo representantes de la Junta de Personal se reunieron con la directora provincial de Educación, «reunión que se viene celebrando en el mes de enero y que nuevamente se ha demorado en el tiempo». En la misma apuntan que realizaron diferentes consultas, como al impago del segundo libramiento presupuestario a los centros educativos del año 2023. Desde la Junta de Personal precisan que «la directora provincial nos indica que no se va a abonar más dinero correspondiente a dicho año, preguntamos por qué no se ha recibido el total de esa cantidad presupuestada y nos indican que no saben, que ellos solamente se encargan de gestionar las cantidades recibidas, pero que no es su cometido preguntar dónde está el resto del dinero», y les instó a preguntar en la Consejería de Hacienda.

Desde la Junta de Personal se preguntan «si esta actuación se repetirá en cualquier momento y los recortes permanentes y constantes en presupuestos de los últimos años de los centros educativos de Ávila seguirán minando exclusivamente a la Educación Pública, pero tampoco hemos tenido una respuesta aclarativa».

Además solicitaron una explicación referente a por qué hay docentes que no han cobrado su participación en los tribunales de oposiciones del año 2023, así como al retraso del pago de las itinerancias del profesorado. Yprecisan que «la respuesta a estas dos cuestiones por parte de la Dirección Provincial, es que está en Intervención, pero no saben cuánto tardará en abonarse, porque dicen que ellos «saben cuándo entra, pero no cuando sale».

La Junta de Personal Docente considera que «todos estos aspectos repercuten en el correcto funcionamiento de los centros públicos de Ávila, los cuales están sometidos a continuos recortes, situación que no está sucediendo en los centros concertados».