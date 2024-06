Visibilizar, concienciar e informar sobre la prevención del suicidio desde una perspectiva integral ante un problema de salud pública de creciente preocupación, pues los últimos datos disponibles referidos a 2022 indican un incremento de los casos en España de casi un 5%, pasando de 4.097 a 4.297. Con ese objetivo la Asociación de Prevención de Suicidio y Apoyo a Supervivientes de Ávila, Hablemos, organizó este sábado en el Episcopio unas jornadas en las que varios profesionales y expertos hablaron sobre la necesidad de abordar de una manera integral la prevención, intervención y posvención de la conducta suicida y pusieron en foco en la importancia de aprobar el esperado Plan Nacional de Prevención del Suicidio.

Y es que, como comentó la presidenta de Hablemos, Emi Caídas, «hay sitios y hay personas que están haciendo un trabajo muy importante y que están dando muy buenos frutos, pero hacen falta más recursos personales y económicos, con profesionales formados e informados en este tema». «Soy madre superviviente y me parece muy importante abordar tanto la prevención como la intervención y la posvención, porque es verdad que cuando una persona sobrevive a un ser querido te encuentras solo, con mucho silencio alrededor, y tanto física como emocionalmente es un sentimiento muy difícil de transitar, por lo que el hecho de que haya herramientas y asociaciones que estén dando este tipo de apoyo nos parece de una ayuda inestimable», afirmó Caídas, quien expresó su confianza en que ese plan nacional pueda ver la luz y recordó que «nosotros, con el Ayuntamiento hemos sacado una guía de prevención, y con la Diputación, otra guía más amplia dedicada a los chavales. Se van haciendo cosas, pero faltan muchas más».

En la misma línea, la vicepresidenta de Stop Suicidios, Virginia Lupi, explicó que ese plan nacional es una de las peticiones de su asociación desde que fue creada por Román Reyes. Y es que, atendiendo a su caso particular, a raíz del suicidio de su madre, lo que más echó en falta fue «principalmente apoyo sanitario, un seguimiento psicológico para poder tratar el duelo, porque yo también experimenté ideación suicida debido a que no pude ayudar a mi madre, todos esos sentimientos se me acumulaban en la mente y al final tuve que buscar ayuda por mis propios medios, porque por la sanidad pública no iba a encontrar un psicólogo que me hiciera un seguimiento semanal como yo requería en ese instante».

Entre los ponentes de estas I Jornadas de Prevención del Suicidio: Una perspectiva integral se encontraba el presidente de la asociación Papageno, Daniel López, que se centró en el duelo por suicidio, asegurando que es «especialmente complicado, porque es un duelo prohibido del que no es fácil hablar con el contexto social y familiar». Por ello, señaló, «es importante que pongamos el acento, porque mientras que se están haciendo muchas cosas de prevención, el duelo por suicidio es un problema de salud pública que está todavía deficientemente tratado desde el sistema sanitario público». «Es cierto que en los últimos años estamos viviendo un proceso de visibilización, pero el duelo por suicidio sigue siendo un gran estigma y las personas que se ven obligadas a vivirlo en muchos casos lo tienen que hacer en soledad», afirmó.

También intervino en estas jornadas la vicepresidenta de Ángeles de Azul y Verde, Mónica Blasco, que se centró en la formación sobre esta materia dirigida a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Comentó que «la Policía Nacional está empezando a hacer bastante formación interna, pero aún no llega a todo el mundo, por lo que falta que a través de ese plan nacional llegue a todas las plantillas y a todos los primeros intervinientes tanto en salas operativas como en el lugar». «Tenemos que involucrar a todos los cuerpos policiales que atienden a las personas», señaló Mónica Blasco, quien explicó que la formación policial se centra en «saber atender a las personas cuando están en una conducta de suicida en curso, para atender a supervivientes, comunicar malas noticias, pues somos nosotros los que comunicamos las malas noticias, y también se les intenta dar unas pauta a las personas a las que atendemos, en señales de alerta y en factores de riesgo».