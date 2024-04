Diocesanos - Real Ávila, un derbi para salvarse o ascender

Tarde especial para el fútbol abulense, que llenará como pocas veces se ha llenado el Sancti Spíritu. «Es algo que debe valorar la ciudad». Y de lo que tomar nota. Porque es día de derbi, de emociones, de pasiones. Veremos si también de buen fútbol, algo que no suele acompañar a este tipo partidos, que prometen más de lo que suelen ofrecen. Aún así, siempre enganchan y ha enganchado a la afición un nuevo capítulo del 'Derbi del Río Chico', que aguarda este sábado –desde las 16,00 horas– con un duelo marcado por la necesidad de todos. «No es la situación en la que ambos hubiéramos querido llegar» coinciden en ambos equipos. Porque tanto el Colegios Diocesanos como el Real Ávila se la juegan en un momento en el que la temporada, a cinco partidos de su conclusión, busca un desenlace final para el ascenso y el descenso. Yahí aparecen unos y otros.

Se la juega el Colegios Diocesanos, 'empeñado' en ocupar puestos de descenso cuando el triunfo ante el Mirandés B le ofreció una gran salida que se cerró el mismo de manera incomprensible ante el Laguna y Bembibre cuando menos tocaba. Pese a todo, están vivos.A dos puntos del Villaralbo, su siguiente rival, saben en el Sancti Spíritu que se la juegan.El derbi es una oportunidad y el derbi es la ocasión para unReal Ávila que con el paso de las jornadas ha ido vislumbrando el choque como 'su' momento. Si ganar alAtlético Astorga se perfiló como un 'ahora o nunca' tras un calendario delicado que llevó al equipo a perder la ventaja con la que todos pensaron que sería mucho más sencillo, el duelo ante el Diocesanos puede suponer un paso de gigante para un equipo que sabe que está ante su oportunidad. Porque la jornada puede tener doble premio para los intereses particulares de los encarnados. «Nos pueden salir las cosas muy bien pero todo depende de lo que hagamos nosotros». Lo primero pasa por ganar.Los dos puntos de ventaja sobre elSalamanca UDS lo exigen. A partir de ahí, mirar a hacia Valladolid.Porque el domingo en Las Salinas se miden el Atlético Tordesillas, tercero, y el Salamanca UDS, segundo. De ganar, los de Miguel de la Fuente dormirían el sábado a cinco puntos de ventaja sobre un Salamanca que jugaría en Tordesillas con la presión de verse sin margen de error. Y eso, a estas alturas de temporada, no es cosa menor.

No será este derbi un mero trámite para nadie y en las exigencias del momento, el calor de la afición, que llenará las gradas de un Sancti Spíritu –las de siempre y las supletorias– en una tarde que ha llamado la atención de todos. El que no pueda estar, que esté atento a La 8 Ávila a partir de las 15,50 horas. Nadie se lo quiere perder.

«Necesitamos sumar para seguir vivos».Es la realidad con la que llega el derbi para un Colegios Diocesanos que necesita revertir sus números en un Sancti Spíritu que no ha conseguido convertir en ese punto de partida que todo equipo que pelea por la salvación necesita. Dos victorias, cinco empates y siete derrotas en un campo que debería haber sido mucho más determinante. «No está siendo lo que buscábamos» asume IvánLastras, que avisa de un duelo en el que el paso de los minutos jugará a su favor. Porque aunque necesiten los puntos, el empate –como el que lograron en la primera vuelta– no tendría que ser un drama teniendo enfrente al líder. Las emociones y la ansiedad de los encarnados, si con el paso de los minutos no cambia el marcador, será una de las armas de los de IvánLastras, que recupera a Camilo, al que aún le puede pesar la falta de ritmo para ser de la partida , y a PabloNegro. «Todo el mundo quiere jugar pero debemos valorar que por delante nos quedarán cuatro partidos muy importantes».

Llega el Real Ávila al partido como el claro favorito. No puede ser de otra manera cuando eres el líder. No significa que será sencillo. Todo lo contrario. «Espero sufrir.No sabemos ganar de otra manera» avisa Miguel de la Fuente, entrenador del Real Ávila, que sabe que buena parte del partido puede pasar por adelantarse en el marcador. «Tenemos que intentar ser nosotros los que sepamos llevar la iniciativa». Declaración de intenciones de un técnico que ya ha visto a los colegiales sufrir cuando el marcador les sitúa por debajo. Recupera Miguel de la Fuente a Fer Albín tras cumplir su partido de sanción ante el Atlético Astorga.Un duelo del que se retiraron del césped Tena, con problemas musculares, y Dani Marqués.Ambos recuperados, al primero se le espera en el once, al segundo no. Aún quedan demasiados partidos y al mismo tiempo ya restan pocos como para forzar a nadie y perderlo para el tramo final.