Un pregón repleto de devoción y pasión

Ya está aquí la Semana Santa. Apenas quedan seis días para que, el Viernes de Dolores, las puertas de la Basílica Menor de La Santa abran sus puertas para la salida del Vía Matris, la primera procesión de la Semana de Pasión de Ávila. Pero ayer ya se produjo la inauguración con el pregón en la Catedral del Salvador. El encargado de pronunicar el discurso fue Roberto Ponce, compañero de La8 Ávila, ante una Seo abulense repleta. El obispo de Ávila, Jesús Rico; el obispo emérito, Jesús García Burillo; el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera; el presidente de la Diputación, Carlos Garía; el secretario territorial de la Junta, José Luis Valverde; y el presidente de la Junta de Semana Santa, Jesús Manuel Jiménez, presidieron un acto que congregó muchos cofrades y amigos y familiares del pregonero.

La también redactora de La8 Ávila, Elena Rodríguez, presentó a su compañero de redacción, quien leyó un emocionado discurso cargado de pasión. Como gran apasionado de estas fechas (es cofrade del Real e Ilustre Patronato de la Vera Cruz, andero y director del paso de la Santa Faz, «el paso de mi madre»), la lectura estuvo cargada de recuerdos y miedo. «Ante la majestuosidad que nos rodea confieso que tengo miedo, lo reconozco. Miedo a la soledad, pero disfruto cada vez más del silencio y la tranquilidad. Es curioso y hasta contradictorio, no lo niego, que alguien que vive de comunicar y hablar, anhele estar callado, mirando y observando los detalles que te aporta la vida si la sabes analizar». Así comenzó el redactor un repaso lleno de sentimiento, con menciones a las cofradías, pasos, procesiones y a los años pasados.

«Sin la Semana Santa no soy nada», cerró Ponce su emocionado pregón. Y la emoción no es para menos. Su arraigo con esta festividad le viene casi desde la cuna y, con apenas tres años, procesionó por primera vez. Un momento fundamental en su vida que le ha hecho ser como es y tener esa devoción por estas fechas tan marcadas. En el discurso no olvidó hacer una mención a su barrio, al de las Vacas, su otra gran pasión religiosa. Elementos que no podían faltar en su pregón: «[...] Así es la pasión que me emociona cuando llevo al Cristo de la Ilusión. Después de verla, exhala en el madero, pero antes dice que la quiere mientras suena La Saeta. El retorno hasta las Vacas recuerda a un funeral; que no suenen las campanas, sólo en el sosiego de la noche véanle caminar».

Un pregón repleto de devoción y pasiónDurante su lectura, Ponce estuvo acompañado por Camerata Abulense, que interpretó siete piezas (tres de ellas de Tomás Luis de Victoria), algunas con la colaboración del organista de la Catedral Francisco Javier López, y de una representación de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo a la Columna 'El Amarrado'.

Este 15 de marzo de 2024 será una fecha inolvidable para Roberto Ponce, «la fecha en la que este periodista pronunció un sueño de pasión, dejándose la voz para interpretar una sinfonía de palabras escritas con devoción». Ya nada volverá a ser igual para él. Este pregón quedará «perpetuo en su recuerdo», igual que en el de todos los presentes. Cumplió así una ilusión que le perseguía desde niño. El año pasado, en Madrid, fue un anticipo de lo de ayer. Pero la emoción no fue comparable a lo que se vivió ayer en la Catedral de Ávila. La Semana Santa ya ha comenzado.