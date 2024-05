Nuevo presidente y nuevo entrenador.Si este martes se presentaba a Jonah Callenbach como nuevo presidente del Óbila Club de Basket, este jueves el club verderón daba a conocer el nombre de su nuevo entrenador para el primer equipo.Y es Antonio Déniz, un rostro conocido para muchos en el CUMCarlos Sastre –«conoce el club y su cultura»– por su papel hace dos temporadas como segundo entrenador y ayudante del argentino Carlos Osvaldo Gómez. A partir de ahora tomará el relevo de Evaristo Pérez, que finalmente no seguirá al frente del equipo verderón.

«Hemos querido apostar por alguien de Ávila, que pudiera tener cierta continuidad en años posteriores y que pudiera seguir con el trabajo en el club durante los meses de verano» señalaba Jonah Callenbach, presidente del Óbila Club de Basket, ante el trabajo que va a desarrollar Antonio a partir de ahora.

Toma el testigo AntonioDéniz como «una oportunidad» con la que se abre una nueva etapa en todos los sentidos para todos. «A muchos le puede haber sorprendido esta noticia» señalaba Déniz con razón.Porque su nombre no aparecía en las quinielas de posibles en caso de la no continuidad de Evaristo Pérez, cuya falta de rotundidad a confirmar su deseo de seguir en el Óbila –siempre mantuvo que quería esperar a que terminaran las competiciones para contemplar todas las opciones– dejó un resquicio a una duda confirmada. Se presentó Déniz con ese «acentillo canario» propio de su lugar de nacimiento, aunque ya lleva más de dos décadas en Ávila.

Antonio Déniz, nuevo entrenador del Óbila - Foto: Isabel García«He entrenado en todas las categorías», desde el minibasket a EBA. Ha pasado por banquillos como el de Quintanar, «donde empecé como entrenador-ayudante para coger el equipo en noviembre en penúltima posición y salvarlo» a Colmenar o el propio Óbila junto a Carlos Osvaldo Gómez, «una de las razones por las que estoy aquí».Vieron como trabajaba una persona que se define como «un animal competitivo.Cuando entro en un proyecto voy a muerte». Encargado de scouting, «pocas personas habrán visto más partidos de Liga EBA que yo. Es una categoría que me gusta, es un 'café para muy cafeteros' me gusta decir».

Quiso dar las primeras pinceladas a lo que será su proyecto y apuesta. «Vamos a ser valientes. Haremos menos fichajes que otros años pero de más calidad.Vamos a apostar por la gente de casa, que deben crecer y tener minutos de calidad» comenzaba señalando Antonio Déniz, que podría no tardar en ponerse al frente del equipo. «Queremos buscar amistosos y torneos para seguir trabajando estos meses».

Se suele decir en el baloncesto que «los jugadores ofensivos ganan partidos y los defensivos ganan campeonatos, pero a mi me gustan los jugadores ofensivos. El CUMCarlos Sastre no se va a llenar con partidos de 40 puntos. Me gusta el rock&roll, me gusta correr. Lógicamente dependiendo de la plantilla, quiero partidos a bastantes puntos, un equipo valiente, que vaya a por los partidos, posesiones rápidas y cortas... Y especialmente ser competitivos» señalaba en su presentación Déniz, que quiere ponerle fin a esa diferencia que viene existiendo estos años entre el equipo en casa y a domicilio. «Somos el Óbila» y quiere Déniz «ser un equipo grande en casa y fuera», que no existan esas diferencias entre el CUMy lejos de él. «A veces salimos fuera y nos empequeñecemos». Un lastre que quiere descartarlo.

Con estos primeros apuntes deja muy claro AntonioDéniz que «si existe cualquier pequeña posibilidad de ascender vamos a ir a muerte a por ello. No es nuestro objetivo pero que no queden dudas, si hay opciones de estar arriba iremos a por ello pero que quede claro, no es real.Somos 140 equipos en liga EBA y sólo ascienden 6. Es muy difícil ascender en LigaEBA.No creo que haya una liga tan complicada en España para ascender. Calma. Los pies en el suelo. No tengamos miedo a hablar de esas categorías, que no sea un tabú. Nuestro objetivo debe ser crecer poco a poco y si puede ser en tres años, mejor que en cinco» comento a su llegada.Pidió tiempo. «Que nos dejen trabajar.Confiar en el equipo.Vamos a conseguir hacer disfrutar a la Marea Verde».

No quiso Jonah Callenbach perder la oportunidad de «agradecer» a EvaristoPérez su labor la frente del equipo este año. «Como jugador fue un placer trabajar con Evaristo. Una persona con su recorrido y su experiencia ha sido un plus para el club». Ambas partes charlaron estas semanas tras la conclusión de la temporada y decidían «separar nuestros caminos. Evaristo quería buscar nuevos retos y ver lo que había en el mercado.Estamos muy contento con el trabajo que ha desarrollado».

Nuevo 'modelo' de equipo

Le va a dar una vuelta de tuerca el Óbila Club de Basket a la idea con la que ha confeccionado estos años atrás su primer equipo tras la experiencia de este año. Comenzaba dando las primeras pistas el propio Antonio Déniz. «Vamos a apostar por menos fichajes que este año pero de más calidad. Vamos a apostar por gente de la casa.Hay jugadores como Dagotto, Juan, Dani, Alberto Nieto... Jugadores de la casa que deben crecer y tener minutos de calidad».Le dio forma también a esas palabras Jonah Callenbach. «Durante mi presentación dije que íbamos a cambiar la estrategia y va a ser la línea, no tener 9-10 fichajes sino menos fichajes pero que sean de una notable calidad, mejores que los de casa» comentaban Callenbach en una idea en la que ya incidía Evaristo Pérez, acabada la temporada, sobre la que podía ser una apuesta diferente para el equipo verderón tras un año sin verdaderos referentes en pista. «Queremos tener referentes en posiciones claves para poder competir con cualquier equipo.Hemos notado que por tener un equipo muy homogéneo muchas veces cuando jugamos con equipos con jugadores por encima de la media teníamos un agujero. Es una de las cosas que queremos cambiar. Es una estrategia con ciertos riesgos, porque los jugadores que fichemos tienen que rendir, pero pensamos que sin riesgo no hay referencia». A este respecto «estamos estudiando» la situación de la actual plantilla –renovaciones– para empezar a pensar en las incorporaciones. «Queremos movernos rápido, más que otras temporadas.Pensamos que para conseguir jugadores competitivos hay que moverse pronto, en mayo y no esperar a julio y mucho menos agosto».