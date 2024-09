Los farmacéuticos piden que se les tenga más en cuenta

Los farmacéuticos abulenses reclaman tener un mayor protagonismo para fortalecer el Sistema Nacional de Salud en un momento que está «tan frágil y tan colapsado». Así lo afirma la presidenta de la Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila, Marta Terciado Valls, que aunque reconoce que el estado actual del colectivo de farmacéuticos en la provincia de Ávila «es bueno, y cada vez contribuimos más a mejorar la salud y el bienestar de la población», también apunta que es necesario «que se cuente más con nosotros para descargar a los centros de salud» y estima que «desde todos los ámbitos podemos contribuir a potenciar ese sistema sanitario».

Estas declaraciones llegan este 25 de septiembre coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Farmacéutico, cuyo lema este año es 'Farmacéuticos:respondiendo a las necesidades sanitarias globales;facilitando soluciones locales', una jornada para ahondar en las preocupaciones de un colectivo que en la provincia de Ávila cuenta con 315 colegiados, de los cuales un 70 por ciento son mujeres, siendo la media de edad de 50 años. Terciado Valls recalca que en la provincia existen 128 farmacias y 12 botiquines, de las cuales 104 se encuentran en el medio rural, «más del 60 por ciento» del total.

Por lo que se refiere a los colegiados, cerca del 80 por ciento trabajan en farmacia comunitaria, pero en la provincia de Ávila, «aunque son poquitos», también se cuenta con farmacéuticos que trabajar en la salud pública, «que también son importantes», y lo hacen en áreas como «la distribución, la docencia, análisis clínicos, ortopedia y en el hospital en farmacia hospitalaria».

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos considera que en estos instantes sí que está cubierto todo el espectro rural de la provincia y recalca que «si hay que destacar alguna característica de lo que es el modelo farmacéutico en España y en la provincia es la capilaridad y el reparto que tenemos por todos los rincones de nuestra provincia», lo que hace que «el 90% de los ciudadanos tienen una farmacia a cinco minutos y en su población».

En cuanto a la sostenibilidad de estas farmacias del medio rural, precisa que en estos momentos hay 19 en la provincia de Ávila que se hallan en «situación de viabilidad económica comprometida», con una facturación baja, a las que el Estado les ayuda para que sus profesionales pueden llegar a tener un salario similar al que podría tener trabajando en otras farmacias.

A su vez, Terciado Valls también ponía en valor el convenio firmado con la Diputación para facilitar la medicación a las personas mayores que viven en población. Gracias a ese convenio, 123 pacientes se están beneficiando de este servicio, mediante el cual las farmacias les preparan la medicación con Sistemas Personalizados de Dosificación.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos los principales desafíos a los que se tienen que enfrentar son «el envejecimiento d ela población en todas estas zonas;los problemas de suministro que hay con algunos medicamentos; la escasez de profesionales que hay y que hace cueste encontrar profesionales para sustituir a los farmacéuticos de las farmacias comunitarias bien para irse de vacaciones bien por bajas por enfermedad;y el tema de las comunicaciones y de la interoperabilidad con las redes electrónicas, porque sigue habiendo problemas sobre todo en zonas con poca cobertura».

Suministro de medicamentos. Marta Terciado Valls reconoce que los problemas con el desabastecimiento de medicamentos «varía en el tiempo». Así, han encontrado problemas con antidiabéticos, con el suministro de las bolsas de orina de pierna o con el paracetamol en comprimidos efervescentes y en sobres. «Cosas puntuales, que varían, que no son desabastecimientos globales, sino que son falta de sumnistro puntuales, que a lo mejor un mes hay falta de algún medicamento y al mes siguiente cambia». Terciado Valls explica que estos problemas son «multifactoriales», y derivados en algunos casos de los laboratorios que «ven como en España el precio de los medicamentos es muy bajo, y la exportación les beneficia más. Entonces exportan más que importan y eso repercute». Otra circunstancia que también afecta es que «está muy centralizada la fabricación. En pocas fábricas fabrican muchos medicamentos y eso tampoco nos beneficia. Y bueno, básicamente eso». No obstante, destaca que este año se ha puesto en funcionamiento la Plataforma FarmaHelp, creada por el Consejo General de Farmacéuticos, con la que se ayuda al paciente a buscar el medicamento en aquellas farmacias donde se localizan. Así, cuando una farmacia no tiene ese medicamento, lo pone en esta plataforma y le indican dónde se puede encontrar con lo que «el paciente no tiene que ir de farmacia en farmacia buscando el medicamento, y el farmacéutico le busca soluciones»