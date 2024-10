Suspendido un juicio por la ausencia del principal acusado

El juicio que estaba previsto para esta mañana en la Audiencia Provincial de Ávila ha quedado suspendido por la ausencia ante el tribunal del principal acusado. Esta circunstancia ha obligado al fiscal a solicitar la anulación de la vista, que ha sido aceptada por los abogados defensores y por el presidente de la sala, así como la petición de busca y captura del hombre, con su consecuente detención e ingreso en prisión hasta la celebración del nuevo juicio. Las medidas cautelares penales solicitadas por la Fiscalía se resolverán por medio de auto judicial.

Los hechos juzgados se remontan a la tarde del 11 de mayo de 2021 en el término municipal de El Barraco. Los tres acusados, O.N.C. (mayor de edad y sin antecedentes penales), M.B.E. y D.B.R. (ambos mayores de edad y con antecedentes no computables a efectos de reincidencia), fueron sorprendidos por la Guardia Civil a la altura del punto kilométrico 107,9 de la carretera N-403 a la entrada del municipio abulense. Durante el registro, los agentes hallaron 9,96 gramos de cocaína (oculta dentro de la ropa interior de O.N.C.), de peso neto con una riqueza del 81,15%, que en el mercado podría alcanzar un valor de 613,13 euros, que supuestamente pretendían distribuir entre terceras personas. Por esta cuestión, fueron acusados de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, según el artículo 368 del Código Penal.

El Ministerio Fiscal solicitaba una condena para cada uno de los imputados de cuatro años de prisión y accesoria inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la pena, y 1.226 euros de multa con responsabilidad penal subsidiaria de cuatro meses de privación de la libertad en caso de impago. Las defensas, sin embargo, no aprecian ningún tipo de actuación delictiva en los acusados. O.N.C., principal encausado, argumenta que la sustancia intervenida era para autoconsumo, mientras que, en los casos de M.B.E. y D.B.R., manifestaron su disconformidad con la acusación por no tener nada que ver con los hechos imputados (la primera se basa, presuntamente, en conjeturas no suficientemente contrastadas, y la segunda en que simplemente viajaba junto a O.N.C. cuando se produjo la detención). Por tanto, los tres reclamaban la libre absolución de los encausados al quedar excluida cualquier forma de participación y circunstancias modificativas.

Sin embargo, todo el proceso ha quedado suspendido y se retomará cuando aparezca el principal acusado de la causa.