El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Ávila presentará dos mociones en el Pleno que se celebrará este viernes en el Consistorio abulense, una sobre el mantenimiento y mejora del casco histórico de la ciudad, y otra para solicitar el cierre de una parcela municipal en la calle Carmen Conde de la capital debido al estado de abandono que presenta.

En la primera de ellas, desde VOX se plantea «la posibilidad de cubrir las fachadas de edificios del casco históricos abandonados o semiderruidos con lonas decorativas que muestren el estado original de los mismos, o bien de otros monumentos, al estilo de lo que se ha hecho en otras ciudades monumentales, máxime, teniendo presente, que Ávila es una ciudad Patrimonio de la Humanidad», tal y como se informa desde esta formación mediante una nota de prensa enviada a esta Redacción.

En cuanto a la otra propuesta que se debatirá este viernes, desde VOX se asegura que «se quiere dar voz a una parte de la ciudadanía que lleva años reivindicando el cierre de una parcela municipal en la calle Carmen Conde, ya que carece de mantenimiento».

En la explicación de esta moción, desde este partido se hace constar que «el estado en el que se encuentra esa parcela es lamentable, sin desbrozar, sin bancos, con heces de animales, piedras, cristales, etc., es decir, no es un parque, sino una parcela descuidada», asegurando que «mientras la situación económica del Ayuntamiento no permita su adecuado mantenimiento, consideramos que lo mejor es mantenerla cerrada, primero, por seguridad, y segundo, para dar una solución a las numerosas quejas de los vecinos que han llegado al Consistorio».

En relación con ambas mociones, el portavoz de VOXen el Ayuntamiento de Ávila, José Manuel Lorenzo Serapio, afirma que «VOX es un partido útil que ha entrado en el Ayuntamiento de Ávila para resolver los problemas de los abulenses, para mejorar nuestra ciudad, y eso es lo que tratamos con la presentación de estas dos mociones, resolver un problema y mejorar nuestra ciudad, en definitiva, mejorar la vida de los abulenses», concluyendo el escrito con la esperanza de que «estas mociones sean aprobadas por el resto de partidos políticos del Ayuntamiento, si es posible, por unanimidad, ya que, para esto nos han elegido los ciudadanos, para hacer política útil, útil de verdad, y resolver problemas, no para estar enfrentados constantemente».