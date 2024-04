El portavoz de Por Ávila en el Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, se ha referido a las últimas noticias sobre el ofrecimiento por parte del Partido Popular a PSOE y VOX de «explorar otras vías para el desbloqueo de la ciudad», asegurando que «los grupos de la oposición lo único que quieren es ganar tiempo, no vana presentar la moción de censura», al tiempo que asegura que «el equipo de gobierno no tiene miedo» y vuelve a tender la mano para que «al menos un partido» llegue a acuerdos que posibiliten el funcionamiento normal del Consistorio abulense.

Budiño, que ha reconocido que está siendo un mandato «incómodo», ha hecho un llamamiento a las formaciones del Partido Popular, PSOE y VOX porque «esta situación municipal no la podemos consentir los políticos», por lo que ha pedido de nuevo que «nos tenemos que poner de acuerdo al menos con una, como hicimos en el anterior mandato. Es preceptivo que lo hagamos por parte de las cuatro formaciones, como portavoz del equipo de gobierno que al menos una de las tres formaciones dé un paso adelante para intentar llegar a acuerdos para poder normalizar la situación».

generar incertidumbre. Ante la postura ahora del Partido Popular de «explorar nuevas vías», José Ramón Budiño se ha preguntado, «¿por qué ahora y no hace seis meses?, ¿porque va a haber una cuestión de confianza? La gente no entiende estos juegos políticos. Ya lo dijo el alcalde la semana pasada, que si quieren presentar una moción, que la presenten, pero no la van a hacer, lo único que están haciendo es ganar tiempo y generando incertidumbre no sé para qué».

El portavoz de Por Ávila ha comentado también, y por último, que este panorama político en la ciudad «al equipo de gobierno no nos mete miedo. Estamos muy tranquilos sabiendo que estamos haciendo lo que precisa la ciudad. No nos lo tomamos ni como una amenaza, ni como un plazo, pero que se sepa que quien tiene la mayoría absoluta y está bloqueando la ciudad es la oposición».