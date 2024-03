«La despoblación está muy relacionada con el transporte»

Gracias a apoyo de los dos ediles de Candidatura Independiente de Casavieja (CIC) el PSOE mantuvo la Alcaldía de Casavieja tras las elecciones municipales del mayo de 2023. Sin experiencia previa en política municipal, pero con muchas ganas de contribuir a que Casavieja sea un pueblo en el que los jóvenes se puedan quedar, Vanessa Muñoz llegaba a la Alcaldía pese a haber obtenido el PP cuatro ediles frente a los tres socialistas.

¿Cómo fue el desembarco en el Ayuntamiento?

El inicio siempre es difícil porque cuando llegas no sabes realmente a lo que te enfrentas. Tras las elecciones no llegamos a un acuerdo político con ningún grupo si bien los concejales de Candidatura Independiente de Casavieja apoyaron mi investidura. Desde el principio yo quería que el Ayuntamiento estuviera formado por todos los grupos políticos y que en la Junta de Gobierno todos estuvieran representados pero el PP rechazó la invitación. Yo no soy muy política, la verdad, y creo que un ayuntamiento hay que gestionarlo como una empresa y mi planteamiento fue que esto fuera un grupo de trabajo. Por eso repartí desempeños y delegué de la mejor manera posible entre los concejales. De hecho, las ediles de CIC han asumido concejalías.

¿Qué balance hace de los primeros meses al frente del Ayuntamiento?

Hemos tenido muchas dificultades porque a los quince días de la investidura la secretaria municipal se fue a otro destino y la que vino, recién salida de la oposición, duró un mes y veinte días. Para un Ayuntamiento la figura de un secretario es muy importante, tanto que si falta eso paraliza un ayuntamiento. Fue horrible, desde octubre no podíamos pagar las facturas a proveedores. Yo me iba todos los días a casa angustiada sabiendo que detrás de esas facturas que no podíamos pagar por no contar con secretario había autónomos o pequeños empresarios para quienes ese dinero era muy importante. Lidiar con eso fue duro. Por fin el 4 de enero nos mandaron una secretaria. Pero hasta entonces no pudimos celebrar ni plenos, ni comisiones, ni pudimos aprobar presupuestos ni nada de nada. Hemos tenido mala suerte, la verdad.

Lo más fácil ha sido lo que debería haber sido lo más difícil: el entendimiento entre dos grupos políticos formados por cinco personas totalmente diferentes. Sin embargo ese entendimiento ha sido fácil.

¿Entiende entonces que ésta será una legislatura marcada por la estabilidad?

Yo espero que sí. Es más, a mi me gustaría que no solo hubiera estabilidad sino que en un futuro el Ayuntamiento de Casavieja estuviera constituido por los tres partidos y que las decisiones municipales se pudieran tomar entre los tres grupos políticos. Creo que sería la manera en que políticamente se pudiera cambiar algo. Sé que es difícil pero creo que sería bueno para el pueblo.

¿Con los concejales del PP también está siendo fácil?

No hay Pleno en el que la portavoz del PP no diga que ella ganó las elecciones y que tendría que haber gobernado, sin embargo los otros tres concejales del PP han estado siempre que les he pedido colaboración. Si hago un balance diría que es positivo.

Yo sigo pensando que el Ayuntamiento debe ser un grupo de trabajo. De hecho, en los presupuestos, la partida de inversiones, de algo más de 100.000 euros, se ha dejado sin desgranar y en la Comisión de Hacienda he propuesto que todos los grupos decidamos en qué invertir esta partida atendiendo a qué creemos que es más urgente en Casavieja.

Entiendo que esa parálisis administrativa ha impedido llevar a cabo iniciativas, ¿cuáles son los proyectos del PSOE para esta legislatura?

Efectivamente, estos meses no se ha podido hacer nada. Mi proyecto fundamental, lo dije en campaña y lo reitero, es que mi hijo, como todos los niños de Casavieja, no se vayan después de estudiar; que vuelvan. Mi intención es que haya algo en Casavieja para que puedan volver.

En este sentido, fundamental es el colegio, que tiene más de un siglo y que necesita una renovación importante. El Ayuntamiento se encarga del mantenimiento pero este colegio necesita una actuación más importante y, para mi, prioritaria. Los cimientos son muy antiguos, se filtra el agua, las clases no están adaptadas, no hay servicios de conciliación familiar, no hay agua caliente en los baños... Es un colegio que se ha quedado un poco obsoleto. En los últimos años se han hecho colegios nuevos en otros pueblos y aquí no y, si tengo que ser sincera, creo que el único motivo es porque en esos pueblos gobierna el Partido Popular y en Casavieja no.

¿Qué más necesidades tiene Casavieja?

Mejora de las instalaciones deportivas porque fomentar la práctica deportiva es fundamental para este Ayuntamiento. Por ejemplo, después de once años se ha creado un equipo de fútbol otra vez con ayuda de una subvención municipal y que cuenta con 300 socios, lo que en un municipio como éste es una cifra muy importante. Tenemos, además, una pista de pádel que hay que adecentar. Lo suyo sería contar con dos porque con una sola no se pueden organizar eventos que sí se realizan en otros municipios. También hay una pista de fútbol sala que tiene unos 50 años y en la que hace tiempo que no se hace nada. Me gustaría hacer también una pista de atletismo porque hay un club de duatlon y trial que hace un curso en Casavieja en el que participan muchísimos niños.

Otro de los proyectos tiene que ver con la zona de acampada, que está muy abandonada y para la que nos gustaría contar con un taller de empleo porque se podría explotar y generar empleo como lo generó hace muchos años. También es prioritario la sustitución de la red de abastecimiento que cuenta con tuberías muy antiguas y con averías constantes. Creo que los primeros quince días al frente de Ayuntamiento hubo catorce averías... Es algo que pasa cada dos por tres porque la red es muy vieja.

¿Y cuáles son los principales problemas de Casavieja y que no dependen de la política municipal?

Con 1.418 habitantes, lo cierto es que Casavieja está muy por debajo de la media en desempleo pero el problema más importante es la despoblación que, a su vez y entre otros factores, está muy relacionada con las limitaciones que tenemos en el transporte público, con pocos servicios y combinaciones bastante malas, y también con las dificultades que tiene la población de esta zona para acceder a servicios sanitarios, en concreto hospitalarios y de especialistas. Estamos muy abandonados por el resto de administraciones.

¿Cuál es la principal actividad económica de Casavieja?

La mayoría de la población trabaja fuera y aquí la principal actividad es el turismo. Por eso para el Ayuntamiento es importante invertir en cultura y deporte, que son la única forma de atraer gente. El motor económico de Casavieja es el turismo y en concreto el vinculado al deporte y a la naturaleza. De hecho, se va a habilitar una ruta senderista, que va a ser un reclamo más.

Con el mismo objetivo, este año, en el Puente de Mayo, vamos a organizar una feria agroalimentaria, que retoma el testigo de la ganadera que aquí se celebraba, y que también va a incluir una exhibición de perros pastores de Asturias.

A ese objetivo de atraer visitantes sin duda ha contribuido muchísimo también que desde el año pasado los Zarramaches cuenten con la declaración de Interés Cultural y entorno a esta tradición hemos organizado concursos y talleres de manualidades. Queremos seguir promocionado esta tradición y para ello el sábado siguiente a los Zarramaches, que se celebran el 3 de febrero, se hará un desfile infantil de Zarramaches.

¿Cuenta Casavieja con oferta hotelera y hostelera?

Sí, aquí hay un hostal y muchas casas rurales. El Ayuntamiento tiene una también, La Viñuela, y es un recurso más.

¿Qué mensaje le daría a los vecinos, tanto a los que la votaron como a los que no?

Lo mismo que les digo a los vecinos cuando vienen a verme al Ayuntamiento. Cuando alguien viene yo nunca pregunto a qué partido vota, a mi eso no me importa lo único que me importa es la necesidad y de qué manera puedo solucionarla. Yo no soy una persona muy política y para mi la política es gobernar por igual para todos;lo único que me interesa es trabajar, que es lo que va a quedar al final de la legislatura. También es cierto que el trabajo que se hace en los ayuntamientos muchas veces no se ve. Pero yo sí lo veo y cuando me voy a casa siempre me voy con la satisfacción de haber hecho todo lo que puedo o todo lo que me dejan hacer. Quiero que mis vecinos sepan que no me voy a cansar de trabajar y de pedir mejoras para Casavieja.

¿Y qué mensaje le daría a quien no conozca Casavieja?

Que venga, que se anime a venir. Que se aloje en las casas rurales, coma en nuestros bares y restaurantes, compre en nuestros comercios y disfrute de este entorno. Si no conocen Casavieja no saben lo que se están perdiendo. El Valle del Tiétar en general, y Casavieja en particular, son un entorno único. Además, Casavieja acoge muy bien al visitante porque tenemos una oferta muy variada, tanto gastronómica como natural y cultural. Por ejemplo, tenemos algo muy importante y muy poco visto, que son los zambomberos que, además, se mueven muchísimo y llevan el nombre de Casavieja por toda España.