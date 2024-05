Los peñistas responden a Diario de Ávila

Las peñas de los barrios de Ávila son uno de los grandes activos de la ciudad. Jóvenes y comprometidos, los miembros de las asociaciones juveniles amenizan con sus actividades muchos fines de semana, principalmente de la primavera, cuando las fiestas de las barriadas copan el ocio de los abulenses. Y lo mismo ocurre en verano con las dos semanas de las casetas, uno de los actos más esperados por muchos vecinos, jóvenes y mayores.

Pero las peñas también tienen sus quejas y sus demandas para que la ciudad mejore y sea más atractiva con su colaboración. Responsables de las peñas de La Universidad, Las Hervencias, Las Vacas y San Antonio participan en este pequeño reportaje donde contestan a un breve cuestionario sobre cómo el Ayuntamiento podría mejorar sus condiciones. Estas son sus respuestas.

LAS PREGUNTAS

1. ¿Cómo es la relación actual entre la peña y el Ayuntamiento de Ávila?

2. ¿Cree que desde el Ayuntamiento se potencia la celebración de vuestras fiestas y de las casetas?

3. ¿Cuáles son sus reivindicaciones hacia el Ayuntamiento?

4. ¿Qué aliciente aportan a la ciudad las fiestas de los barrios?

5. ¿Y las casetas?

6. ¿Apoyaría la creación de un recinto ferial estable en Ávila?

"Es muy difícil la implantación de un recinto ferial estable" (Asociación Juvenil Barrio de La Universidad)

«1. Actualmente hay un contacto constante con el Ayuntamiento aunque, como todo, puede mejorarse. 2. El Ayuntamiento otorga ciertas facilidades. 3. Reivindicamos que se aumente el presupuesto destinado para las peñas y las fiestas de los barrios, más facilidades a la hora de hacer gestiones y que cuenten más con nosotros para la organización de las fiestas. 4. Principalmente, aportamos actividades que permiten tener un ocio constante desde el mes de marzo hasta junio y, después, con la organización de las casetas por parte de las peñas. Además de organizar las fiestas, realizamos actividades lúdicas y solidarias. 5. En las fiestas de verano, el ocio se encuentra en torno a las casetas, donde estamos las peñas y realizamos diferentes actividades.6. Es muy difícil la implantación de esa idea, ya que podría complicar el acceso, el transporte,...»

"Las fiestas de los barrios es una de las mejores cosas que tiene Ávila" (Asociación Juvenil Barrio de las Hervencias y Hervencias 2.0)

«1. La relación entre el Ayuntamiento y la peña es a través de los representantes del equipo de Gobierno con el Consejo de Peñas. Tenemos reuniones cada cierto tiempo para tratar los temas que nos conciernen. Desde el Ayuntamiento se facilita que la comunicación sea abierta, fluida y rápida. No ha habido cambios significativos en la relación peña-Ayuntamiento durante los 13 años que llevamos existiendo. 2. En el caso de las fiestas, el Ayuntamiento nos cede el espacio y nos concede los permisos necesarios para realizar las actividades correspondientes. Las actividades que realizamos son organizadas y sufragadas íntegramente por nosotros. 3. Las demandas las exponemos en el consejo. Pero lo que más nos afecta de cara a las fiestas es el estado y el precio del material. Y, en otro orden de cosas, nos preocupa la falta de acuerdo que bloquea y paraliza la vida de los abulenses. 4. Las fiestas de los barrios es una de las mejores cosas que tiene Ávila. Cada peña intenta dar durante unos días actividades de todo tipo a su barrio y a la ciudad. Son un importante evento social para la vida de los abulenses. Proporcionan ocio, diversión y un aliciente para juntarse con los amigos después del invierno. 5. Las casetas aportan un ocio diferente al habitual. Para las peñas, son la principal fuente de ingresos para financiar sus fiestas. 6. Habría que hacer un estudio del impacto económico y social que supondría y darle otros usos durante el año. A nivel de convivencia, supondría una mejora para los vecinos que pueden verse ocasionados por el ruido».

"El Ayuntamiento debería dejarse aconsejar más por las peñas" (Asociación Cultural Juvenil Recreativa Mozos de Las Vacas)

«1. La relación entre la peña y el Ayuntamiento es variable. Estamos pidiendo una serie de cosas para que las fiestas y nos las están denegando, cuando se podrían aceptar. Por tanto, en ese aspecto, mal. 2. El Ayuntamiento no da la importancia que debería dar a las fiestas de los barrios. Todas las peñas realizamos festejos desde abril hasta finales de junio, que luego se enlazan con las casetas, y nos las dan nada de bombo. 3. Reivindicamos que nos hagan más caso y cuenten más con nosotros para las fiestas de verano, las de La Santa. La corporación municipal actual lleva poco tiempo y nosotros llevamos más tiempo metidos en las peñas. Hay gente que lleva 15-18 años en una peña y saben cómo va el tema de las fiestas. El Ayuntamiento debería dejarse aconsejar más por las peñas. 4. Las fiestas de los barrios dan ambiente a una ciudad que está muerta a día de hoy. Se preocupan más por otras cosas que por dar vida a la ciudad. Los barrios nos costeamos orquestas o charangas y ya es algo diferente a la que se vive durante todo el año en Ávila. 5. Son diez días en las que las peñas nos lo curramos a tope para dar vida a las fiestas de verano, que son las más olvidadas de Ávila. Hay que potenciar las fiestas de la ciudad. 6. Estamos a favor de un recinto ferial, porque sería una ubicación para toda la vida, pero no queremos que lo sitúen demasiado lejos, para que la gente pueda ir sin coches y tranquila.

"No creo que el Ayuntamiento potencie las fiestas de los barrios" (Asociación Juvenil Peña San Antonio)

«1. La relación entre la peña San Antonio y el Ayuntamiento puede mejorarse, desde el punto de vista de la comunicación y, sobre todo, a la hora de ayudar más a las peñas. 2. No creo que potencien las celebración de las fiestas de los barrios. No nos ayudan demasiado. 3. Pedimos mayor colaboración por parte del Ayuntamiento. Le reclamamos mayor seguridad, la aprobación de los presupuestos y una mayor velocidad a la hora de decidir medidas importantes para la ciudad y, en concreto, para los jóvenes. 4. Las fiestas de los barrios aportan alegría y buen ambiente para la gente joven que viene de fuera a estudiar, los abulenses que estudian fuera y también los que viven aquí. También se desarrollan actividades para los niños y la gente mayor. 5. Las casetas de verano suponen una zona de ocio en la que hay actuaciones y formas de pasarlo bien. Gracias a ellas, con el dinero que obtenemos con ellas, se pueden celebrar las fiestas de los barrios. 6. No apoyamos la creación de un recinto ferial estable en Ávila».