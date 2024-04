Arévalo despliega sus cualidades ‘mágicas’

La asociación 'Pueblos Mágicos de España' tiene mucho que aportar a Arévalo y la ciudad morañega enriquecerá la red que hoy está formada por 140 localidades 'mágicas' de todo el país. Es uno de los mensajes que dejó la visita a Arévalo de una comitiva de esta iniciativa de ámbito nacional, la primera visita desde su incorporación este año. El alcalde de Arévalo, Vidal Galicia, acompañado por la concejala de Turismo, Ana Carolina Roldán, ofreció una recepción al equipo de 'Pueblos Mágicos' desplazado este viernes al corazón de La Moraña, formado por Francisco Martín Martínez, director de marketing; Noelia Guzmán Bravo, directora de desarrollo y administración, y Marta Sánchez García, responsable operacional.

Pero no fue solo una visita de cortesía. Además de comprobar in situ las razones por las que decidieron incluir a Arévalo en la relación de los 'pueblos mágicos', también pudieron ver que la placa acreditativa como miembro de pleno derecho ya luce en el exterior de la Oficina de Turismo y conocer los principales proyectos en los ámbitos cultural y turístico. No podía faltar el proyecto de Collegium, con referencias al futuro museo de arte contemporáneo Collegium y a la exposición actual, 'Rituales de loCotidiano', en la iglesia de San Martín. El alcalde de Arévalo también ofreció detalles del proyecto de iluminación monumental que ya tiene encargado el proyecto de ejecución, a la espera de poder licitar las obras. Además se ofreció una representación de visitas teatralizadas con personajes vinculados a Arévalo, muestra del legado histórico de la nueva localidad 'mágica'.

Vidal Galicia destacó la importancia de la red y habló de la incorporación a la misma como «un paso importante para Arévalo desde el punto de vista turístico» porque «todo ayuda y vamos a tener la posibilidad de promocionarnos cada vez más». Con todo, recordó que no es la única asociación a la que pertenecen, ya que también están en la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León.

Por parte de esta iniciativa de carácter rural impulsada por el Instituto de Desarrollo Local y Estudios Sociales IDL habló Francisco Martín, quien aseguró que con su inclusión «Arévalo va a ganar visibilidad por nuestros canales de difusión -web y redes sociales-», que cuentan con varios millones de visualizaciones», además de poder beneficiarse de las «sinergias» con otras poblaciones de la red y de sus experiencias en ámbitos de la gestión o los proyectos. Todo ello con el objetivo de ayudar en el ámbito turístico pero también como «motor económico y social», destacó el representante de una red que en Ávila tiene otros cinco municipios abulenses, La Adrada, Madrigal de las Altas Torres, Mombeltrán, Piedralaves y El Tiemblo.