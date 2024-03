Cámaras de vigilancia de fuegos cubrirán el 68% de Ávila

La vigilancia contra incendios resulta esencial en todas partes pero en sitios como la provincia de Ávila es imprescindible por el importante medio natural que tiene y por duras experiencias de incendios que ha sufrido y que se pueden recordar como el sufrido en la Paramera o el de hace dos veranos en Cebreros, El Hoyo de Pinares y San Bartolomé de Pinares, por citar solo unos ejemplos.

Dentro del sistema de protección de incendios una de las últimas medidas que está llevando a cabo la Junta de Castilla y León es la incorporación de cámaras de vigilancia, en un proceso que ya se está ultimando en Ávila.

Según informan desde la institución regional, el objetivo es disponer de una visual directa del máximo de superficie forestal de la provincia, priorizando en la de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a los incendios forestales. Se cubre fundamentalmente el sur y norte de Gredos, logrando una superficie en visual de entorno a un 68 por ciento del total provincial.

El proyecto de instalación ya está ejecutado desde finales del pasado año y ha hecho posible la instalación de 22 cámaras que están situadas en los términos municipales de Santa María del Berrocal, Navatejares, Santiago de Tormes, Villatoro, Navarredonda de Gredos, Nava de Arévalo, Narrillos de Rebollar, Navarrevisca, El Barraco, Cebreros, Las Navas del Marqués, Candeleda (2), Guisando, Mombeltrán, Lanzahíta, Pedro Bernardo, Mijares, Sotillo de la Adrada, Casillas (dos) Higuera de las Dueñas, Ávila (un enlace-conexión), Santiago de Tormes (enlace) y San Esteban del Valle (enlace).

Como el sistema de cámaras y comunicación ya está instalado desde finales de 2023, lo que se está haciendo ahora es terminar de configurar y probar antes de comenzar a usarlo en el Centro Provincial de Mando (CPM) de Ávila.

El objetivo de esta instalación, señalan desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, es complementar al sistema actual de detección (puestos de vigilancia, agentes medioambientales y otros medios), ofreciendo la posibilidad de visualizar en el centro provincial de mando la alerta en el primer minuto de su recepción. De este modo el responsable del operativo Infocal podrá realizar una mejor valoración del riego y adecuación de la respuesta al mismo.

En cuanto a la forma de funcionamiento, se puede utilizar en respuesta a una alerta, para seguimiento de incendios, en modo preventivo y como seguimiento de quemas. Respecto a estas funciones, en el primer caso, una vez recibida la alerta, el software facilita la rápida visualización de la columna de humo y su geoposicionamiento, al estar georreferenciadas las imágenes.

Cuando se trata de seguimiento de incendios, facilita la visualización en el Centro Provincial de Mando de la evolución de todos los incendios activos, en función de su localización en relación con las cámaras.

En modo preventivo, las cámaras ofrecen panorámicas de su área de visualización que pueden estar observándose en el Centro Provincial de Mando. Y cuando se trata de quemas, se puede realizar un seguimiento de las mismas tanto en autorizadas como no autorizadas.

no sustituye al personal. Lo que sí que insisten desde la Junta de Castilla y León es que el sistema de videovigilancia no está diseñado para sustituir a personal del Operativo Infocal, sino que es una herramienta digital puesta al servicio de este personal para ser más eficaz en el desarrollo de sus funciones.

Por el momento el sistema no ha entrado en funcionamiento dado que se terminó de instalar el pasado diciembre y se están realizando ajustes de configuración pero entrará en funcionamiento próximamente. Su función no es, señalan, detectar incendios, dado que no es un sistema de este tipo y no ofrece un sistema de detección automática. Es un sistema de identificación de alertas y apoyo a la detección, insisten.

De este modo, las imágenes se visualizarán desde el Centro Provincial de Mando y se irá dando acceso solo personal del Operativo Infocal, siempre teniendo en cuenta que el uso del sistema es restringido. Estará en todo memento controlado, se accede con usuario y contraseña y se aplica la normativa de protección de datos.

El proceso, que ahora se encuentra muy adelantado, dio un paso definitivo para su instalación el verano pasado cuando la Junta de Castilla yLeón aprobó la instalación de estas 22 cámaras para que se sumen a las ya existían en León, Zamora y Soria, y a las que también estaban previstas en Salamanca.

Estos sistemas de vigilancia se han ido implantando en diferentes fases. Se implantaron en Soria, distribuidas por las diferentes áreas forestales de la provincia entre loa años 2006 y 2016; en Zamora, en las comarcas de Sanabria y adyacentes, entre 2010 y 2013; y en León, en las comarcas de El Bierzo, entre los años 2018 y 2020.