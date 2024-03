"En ningún informe se decía que había peligro de ruina"

El teniente de alcalde de Urbanismo, Juan Carlos Corbacho, fue otro de los protagonistas de Enfoque Ávila, analizando en una entrevista la situación vivida en el barrio de Las Vacas con el derrumbe de un edificio el pasado domingo. Corbacho aseguró que «en ninguno de los informes que se han emitido por la arquitecta municipal no se dice que haya un peligro inminente de ruina» de ese inmueble, y precisó que «ese edificio había sido apuntalado en su día por los bomberos» y se entiende que «con ese apuntalamiento no debía haberse producido ese derrumbe», porque, añadió, «si hubiésemos advertido que se iba a derrumbar de manera inminente, se hubiese actuado de una forma urgente».

Corbacho recordó que después de que se cayó el edificio del bar Monet, utilizando la escala de los bomberos, una de las arquitectas municipales pudo hacer una inspección de cinco edificios, en el mes de octubre. Posteriormente, aclaró que la arquitecta emitió «cuatro informes, algunos con fecha del 16 de febrero y otros del 18», y uno de esos informes era sobre este edificio en concreto, que apenas unos días después se derrumbó. Corbacho insistió en que en el informe «se habla de que el edificio está en mal estado, pero no se dice que sea una ruina inminente que se vaya a caer, porque en ese caso se actúa inmediatamente», intentando contactar con el propietario y, si no es posible, «adoptando las medidas urgentes necesarias para evitar que pueda haber un peligro en la vía pública» como, recordó, han intervenido los bomberos en otras ocasiones si se ha visto alguna cornisa con alguna teja colgando, por ejemplo.

El teniente de alcalde de Urbanismo incidió en el problema que se plantea en muchas ocasiones en la localización de los propietarios de esos edificios que están en mal estado. «Hay muchísimos edificios en muy mal estado en la ciudad que llevan muchísimos años, todos los hemos visto, y muchos de ellos son edificios que cuando han ido muriendo sus propietarios ha habido muchos herederos, que no se han puesto de acuerdo para arreglar las herencias, y esos herederos van muriendo, llegan nuevos, no arreglan la herencia, y al final no hay propietarios», apuntó.

En el caso concreto de ahora de Las Vacas, Corbacho apuntó que «ya hemos emitido tres órdenes de ejecución para los otros tres edificios» que según los informes están en mal estado y se ha dado orden de localizar a los propietarios, para lo que se emplea el padrón del IBI, ya que, recordó, los responsables reales del estado de los edificios son sus propietarios». También en el caso del edificio derrumbado de Deán Castor Robledo se trató de localizar al propietario, pero al no ser localizado, el Ayuntamiento «actuó ipso facto», de forma subsidiaria, e intentará recuperar esos gastos cuando se localice a la propiedad.