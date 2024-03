El buen mantenimiento de los edificios y pasar la ITE, claves

Elprograma de esta semana de 'Enfoque Ávila', transmitido la noche de los jueves en La8 Ávila, ha tratado sobre los dos temas de más actualidad de los últimos siete días: el trágico incendio de Valencia y el derrumbe de una vivienda en ruinas en el barrio de Las Vacas. La mesa de opinión del espacio contó con el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de Ávila, Juan Carlos Fernández, para mostrar su visión profesional de ambos casos. Durante el programa que presentado y dirigido por la periodista Patricia Carrera, Fernández quiso tranquilizar a los abulenses. Aseguró que los edificios de Ávila son «bastante seguros» y que «es muy complicado que aquí ocurra un incendio como el de Valencia».

Sobre el hundimiento del edificio de Las Vacas, el arquitecto puso el foco en los propietarios, quienes son los responsables de la conservación y mantenimiento del inmueble. Para evitar estas situaciones se instauró la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE), ahora llamado Información de Evaluación de Edificios, en 2011. Consiste en un estudio técnico al que deben someterse los inmuebles, obligatorio cada diez años para aquellas con más de 40 años de existencia. Los informes son favorables o desfavorables, y estos llevan añadidos una serie de recomendaciones para paliar los desperfectos que contiene. Juan Carlos Fernández afirmó que las deficiencias más habituales que se encuentran se deben al envejecimiento propio, las filtraciones de humedad en las cubiertas, el colado de palomas y el deterioro de las estructuras de madera.

Lo acontecido en el barrio de Las Vacas era la crónica de una muerte anunciado. El Ayuntamiento cuenta con un censo de inmuebles en mal estado que no solo incluye a esta popular barriada de la ciudad. También en el propio centro histórico, dentro de la muralla, existen viviendas en estado ruinoso que, por el aspecto de las fachadas, no parecen tal. Por eso, el presidente de los aparejadores y arquitectos de Ávila hace varias recomendaciones: «Es recomedable realizar una revisión del estado del edificio que nos aporte una información básica de su situación y nos facilite las posibles soluciones. Otro consejo es tener un técnico de cabecera, igual que tenemos un médico de cabecera al que acudir cuando estamos enfermos. E importante, no es necesario esperar 40 años para pasar la ITE», aconsejó Fernández.

La gran mayoría de las viviendas abulenses tienen una vida muy antigua. Muchas no cuentan con certificados de eficiencia energética ni elementos de accesibilidad, como ascensores o rampas. «Y eso que la muchos de los habitantes de estas casas son gente mayor», recuerda. También existe mucho desconocimiento a la hora de optar a ayudas o subvenciones. Por ejemplo, existen los fondos Next Generation para la rehabilitación de edificios. Están tramitados por la Junta de Castilla y León y se puede optar hasta los 18.800 euros por vivienda para paliar el 80% de los destrozos. Eso sí, para aspirar a estas subvenciones es fundamental que el inmueble cuente el Libro del Edificio, un documento con información básica para el usuario: agentes, contratos, materiales de construcción, certificados,... Para las edificaciones mayores de 40 años sin él, existe también el Libro del Edificio Existente, similar al otro, pero obligatorio para las fincas construidas a partir del año 2000.

La segunda parte de la mesa de debate versó sobre el incendio del edificio de Valencia y su posible réplica en Ávila. Juan Carlos Fenández fue claro al respecto: «Es muy complicado que eso ocurre en Ávila», zanjó. «Aquello fue un caso desgraciado y puntual, pero que ha permitido sacar a la luz de qué estan construidas los edificios de viviendas», dijo. En nuestra ciudad, las casas están construidas con materiales ignífugos, principalmente piedra y ladrillo. Además, apenas hay fachadas ventiladas con la de la construcción quemada en Valencia por el tipo de climatología que existe en nuestra ciudad.

Dos temas de rabiosa actualidad y que preocupan a los vecinos de Ávila, especialmente a los del barrio de Las Vacas, por la situación de sus inmuebles. Con un buen mantenimiento y conservación de las construcciones más antiguas se puede evitar que se repitan desgracias similares. Y, si no, siempre está la opción de revisionar este programa de 'Enfoque Ávila' y seguir los consejos del experto Juan Carlos Fernández.