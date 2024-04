Arquitectura que perdura

La rehabilitación del Palacio Los Serrano, sede de la Fundación Ávila, es uno de los proyectos seleccionados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) para la primera fase de los Premios Arquitectura 2024, a los que optan 185 propuestas para las distintas categorías, 14 de ellas en Castilla y León. En concreto, este proyecto del arquitecto José Miguel Sanz, cuyas obras se acometieron entre los años 2000 y 2003, es uno de los seleccionados en esta edición dentro de la categoría Permanencia, un reconocimiento de «carácter especial a obras con veinte años de antigüedad que destacan por su correcto envejecimiento y capacidad de adaptación», lo que es, destacan desde CSCAE, «uno de los valores intrínsecos de la Arquitectura».

De las catorce propuestas de Castilla y León seleccionadas a los Premios Arquitectura 2024, cuyos ganadores se anunciarán en una gala el 20 de junio, hay nueve obras de edificación, dos proyectos de espacio público, una propuesta de divulgación, una de diversificación profesional y una última de planificación urbana y territorial. El listado de proyectos se completa con 17 propuestas en Andalucía, 6 en Aragón, 3 en Asturias, 6 en Cantabria, 7 en Castilla-La Mancha, 30 en Cataluña, 5 en Extremadura, 12 en Galicia, 6 en Islas Baleares, 8 en Islas Canarias, 5 en La Rioja, 30 en Madrid, 6 en Murcia, 14 en País Vasco y Navarra y 16 en Comunidad Valenciana.

Todas las propuestas seleccionadas destacan, como señalan desde la organización, «por su innovación y calidad, por su impacto positivo en la mejora continua del bienestar individual y colectivo, el refuerzo cultural de nuestro patrimonio y la recuperación del equilibrio medioambiental y territorial». De hecho, cada Colegio Oficial de Arquitectos y Consejo Autonómico ha realizado la selección dentro de su ámbito territorial, siguiendo los criterios y valores establecidos en las bases que son «universales, culturales y artísticos, profesionales y éticos, valores asociados a la innovación, diversificación, divulgación y difusión, así como a la rehabilitación, renovación y regeneración y a la permanencia».

Junto con el Palacio Los Serrano, y también seleccionados para el Premio Permanencia, están la Biblioteca Pública de Usera (Madrid), de los arquitectos Iñaki Ábalos, Juan Herreros y Ángel Jaramillo;el Museo Arqueológico de Almería, de Paredes Pedrosa Arquitectos; Alquería de Félix de Valencia, de Carlos Salázar Arquitectos;la Iglesia y Centro de Nuestra Señora de Belén en Cantabria, proyecto firmado por el Estudio Fernández Abascal/Muruzábal/Alonso y Barrientos;Balvarte Palacio de Congresos de Navarra, de Francisco Mangado;el Campus Universitario de Vigo, de Benedetta Tagliabue-EMBT Architects, y la estación de autobuses de Casar de Cáceres, firmada por el arquitecto Justo García Rubio.

La selección de proyectos ha sido realizada por los Comités de Expertos de los Colegios Oficiales de Arquitectos y Consejos Autonómicos dentro de sus respectivos ámbitos territoriales entre las 497 propuestas recibidas en esta edición, «un 15 por ciento más que en la anterior». El resultado, destacan desde el CSCAE, «muestra la amplia representación territorial de los Premios, así como la diversidad y calidad de los proyectos presentados, que van desde edificación planificación urbana, interiorismo o arquitecturas efímeras, hasta trabajos de divulgación y difusión, entre otros».

No es la primera vez que el proyecto de rehabilitación del Centro Cultural Palacio Los Serrano recibe distinciones de interés desde su apertura. En 2006 este proyecto fue galardonado con el Best Regeneration Collaboration en los Bex Awards 2006, que reconocía el resultado arquitectónico de la rehabilitación-renovación, obtenida a través de la cooperación entre Caja de Ávila (propietaria en su día del espacio), Gerens y el estudio del arquitecto autor del edificio, José Manuel Sanz. Además, en 2012, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y la ONCE concedían al Palacio Los Serrano el segundo premio de su Concurso de Accesibilidad.