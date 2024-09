Un ecosistema mágico para el emprendimiento

Mucho trabajo y grandes ideas. Dos características que definen la Techstars Startup Weekend Ávila celebrada el fin de semana del 13 al 15 de septiembre en El Fresno con casi medio centenar de emprendedores participantes, casi un 70% de ellos de esta provincia y un 40% mujeres, que pusieron sobre la mesa una treintena de ideas de negocio. Un evento internacional de emprendimiento impulsado por Tracción Ávila, proyecto de la Diputación Provincial y de CEOE Ávila, que cumplía su segunda edición y en palabras de los propios participantes, supuso «una auténtica transformación».

Y es que, como explica Diego del Nogal, de Tracción Ávila y responsable de la organización junto a Jorge Herráez, CEO de ClickDefense, hablamos de un evento «con una magia increíble».

Seis fueron los proyectos seleccionados para su desarrollo durante 54 horas de intenso trabajo grupal en las que se puso el foco en transformar las ideas iniciales en startups con el apoyo de mentores de primer nivel especializados en inversión, marketing, desarrollo de productos o resolución de conflictos, entre otros ámbitos, que «lo que hacen es estar con los participantes, ayudarles con sus ideas, criterios y forma de ver las cosas, para guiarles en el desarrollo de sus proyectos y su viabilidad», explica Del Nogal.

Equipo Storm.Un jurado compuesto por referentes en el sector de la innovación y la creatividad e integrantes del ecosistema de emprendimiento local fueron los encargados de determinar, en base a criterios de evaluación marcados por Techstars como el modelo de negocio, la validación del cliente, la ejecución y el diseño, los tres proyectos que finalmente resultaron ganadores.

La primera posición fue para 'Storm', un servicio de centralización de almacenamiento en la nube, con Víctor de Vierna a la cabeza, mientras que el segundo puesto recayó en un proyecto para impulsar una academia e-learning de ayuda al profesorado desde el punto de vista de la gestión emocional para una gestión eficaz del aula, inicialmente denominado S3A2, pero que previsiblemente cambiará de nombre, según comenta su impulsor, el madrileño Víctor Pintado, y la tercera plaza fue para 'Vesticlick', un personal shopper digital alimentado con inteligencia artificial detrás del que se encuentran Lucía Jurado e Ismael Lanchas, vecinos de Sotillo de la Adrada.

Los dos primeros clasificados, además del reconocimiento recibido en la Startup Weekend de Ávila, pasarán a la fase final para ser incubados por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y ver si realmente son aptos para ser becados. Además, el proyecto 'Storm' que, como apunta Diego del Nogal, «fue el que más gustó desde el primer momento», estará presente en la Startup Olé 2024, que se celebrará en Salamanca del 8 al 10 de octubre. Una feria de emprendimiento tecnológico que permitirá a sus impulsores seguir validando el proyecto.

Equipo S3A2.Pero más allá de los proyectos premiados y el desarrollo que cada uno pueda tener en el futuro, Techstars Startup Weekend ha supuesto una oportunidad para los asistentes de adquirir metodologías, habilidades y competencias para evolucionar en sus proyectos personales y profesionales.

«Algo que me va a definir es que he conectado con la importancia de trabajar en equipo»

Víctor de Vierna está detrás del proyecto Storm, un servicio de centralización de almacenamiento en la nube que recibió el primer premio de la Techstars Startup Weekend Ávila.

Un emprendedor que acudía por segundo año consecutivo a este evento que, como señala, «ha sido una experiencia muy potente, con un gran impacto para mí». «Cuando acudí a la primera edición no conocía todavía el valor de trabajar en equipo y fue muy bonito, pero a la vez muy duro, pero aprendí un montón y salí renovado de energía, y de hecho, de aquel primer evento salí con mucha ilusión y al mes empecé con mi startup, que es de lo que trabajo ahora mismo, una aplicación para peluquerías, para negocios que gestionan citas», explica Víctor, quien comenta que «está creciendo mucho y tiene muchísimo potencial».

Pero «con todo lo bueno» que sacó de aquella primera experiencia, no quiso perderse esta segunda edición «para seguir aprendiendo de los mentores tan potentes que van, que son personas realmente mágicas, con una voluntad y una inquietud tremenda que hacen que la esperiencia de trabajar con ellos sea espectacular», asegura este emprendedor leonés, quien reconoce que los agradece mucho porque cree que «algo que me va a definir como emprendedor próximamente es que he conectado con la importancia de trabajar en equipo, de no afrontar las cosas solo. Esa a sido mi mayor lección».

Equipo Vesticlick.Su idea a desarrollar en esta segunda edición de la Techstars Startup Weekend Ávila era un servicio de centralización de almacenamiento en la nube y el nombre elegido fue Storm. «Con esta herramienta buscamos solucionar un problema muy grande. En nuestros aparatos electrónicos tenemos Android o IOS y en cada uno de ellos tenemos una nube, de manera que tenemos un montón de información descentralizada en Google Drive, iCloud o OneDrive», explica Víctor, quien añade que «rápidamente nos dimos cuenta de que había una necesidad de aunar todas esas nubes para que toda mi información esté en un solo lugar y así aprovechar mejor el espacio en la nube y los Gb contratados, y para ello queremos desarrollar una solución multiplataforma que permita centralizar toda esa información en la nube».

El equipo que trabajó sobre el proyecto estuvo compuesto por ocho persona «muy bien avenidas, un equipo multidisciplinar con perfiles tecnológico, de negocio y de marketing y somos gente joven y sincronizada», asegura De Vierna, quien señala que «se ha hecho realidad la fórmula matemática que se dice en el emprendimiento de que uno más uno son más que dos».

El siguiente paso será acudir a la Startup Olé de Salamanca en ocutbre para comenzar a «darle forma al proyecto, tener visibilidad y seguir trabajando en sinergias», indica Víctor de Vierna, quien tiene claro que quiere seguir adelante con este proyecto. «Al final, esta Startup Weekend te empodera y te enseña todo lo que puede llegar a hacerse en grupo y el resultado es un modelo de negocio que aporte valor a la sociedad. Lo más importante ahora es aprender a trabajar juntos», concluye.

«El proyecto gustó y estoy seguro de que de esta idea vamos a sacar algo productivo seguro»

Víctor Pintado acudió a esta II Techstars Startup Weekend Ávila convencido por su novia, pero asegura que fue «una transformación». Allí acabó presentando un proyecto que tenía y que pensaba que no saldría adelante, pero resultó elegido entre los primeros y, una vez conformado el grupo, «con la ayuda de los mentores, le dimos una forma bastante buena», asegura. «Vimos que tenía potencial y cuando hicimos la presentación de cara a los inversores, les gustó tanto que le dieron el segundo puesto en la clasificación final», explica este emprendedor de Móstoles (Madrid), promotor de S3A2, una academia e-learning de ayuda al profesorado en una gestión eficaz del aula, que seguramente cambiará de nombre.

Comenta Pintado que «en un principio lo que yo quería era hacer algún tipo de taller, algún tipo de curso que les pudiese valer a los profesores desde el punto de la gestión emocional y control de clases, pero al escuchar a los mentores comprendí que podía ser escalable, es decir, que se podía hacer una plataforma con todo este tipo de formaciones, no solo un curso sin ampliables, a través de un asistente virtual, pues la idea es que los profesores puedan tener ahí una fuente de reunión, talleres y formaciones».

Víctor Pintado tiene claro que quiere seguir adelante con este proyecto, «bien sea con el resto del grupo o sin ellos», aunque está abierto a implicar en este proyecto a «gente que se quiera asociar, colaborar y tirar para delante». Y es que, según comenta, la idea es importante, pero ahora hay que ver cómo llevarlo a cabo técnica y económicamente, aunque con el convencimiento de que «de esta idea vamos a sacar algo productivo seguro».

«Lo importante del proyecto es que no nace de una idea técnica, sino de un estudio a pie de campo»

Lucía Jurado e Ismael Lanchas acudieron junto a su hijo a la Techstars Startup Weekend Ávila con una idea clara, vivir esta experiencia «en familia». De hecho, Lucía, que proviene del mundo de las artes y el diseño de ropa creía que en un evento de estas características «no tenía un hueco porque estaba pensado para informáticos». Pero a lo largo de ese fin de semana se dio cuenta de que «los problemas reales de la gente, quien los conocen bien son las personas que trabajamos a pie de calle y luego esa idea se trabaja con un equipo de informáticos y de marketing y salen ideas muy útiles».

Ismael, sin embargo, ya tenía experiencia en varios 'hackathones' más técnicos y abordó esta experiencia con la idea de «vivirla en familia». Y así lo hizo, y el resultado fue que «nos ha servido para valorarnos entre nosotros, ver lo que cada uno es capaz de hacer», comenta.

De su proyecto, Vesticlick, indica Ismael que «fue una idea que pensamos que podría funcionar allí, porque Lucía siempre ha estado muy enfocada a la moda ahora en Sotillo de la Adrada tiene una tienda de ropa donde también hace sus propios diseños. Entonces la idea es hacer una aplicación que te haga llegar nuestros productos, habiendo hecho un estudio de asesoría de imagen personalizado previo... que sea un asesor de imagen, un shopper virtual».

Lucía, por su parte, añade que «lo importante de este proyecto es que no nace de una idea técnica, sino que parte de un estudio a pie de campo y el factor humano es el que al final se va repitiendo». Y en principio, la gente de marketing de la Startup Weekend le aconsejó orientarlo a un público masculino joven. El desarrollo básico de ese personal shopper digital ya está hecho y «vamos a seguir con ello», asegura.