A 18.000 kilómetros de Ávila vive Leo López Paz, un fotógrafo abulense que a finales de octubre del pasado año dejó la isla de La Palma, donde llegó para trabajar como profesor de fotografía cuatro días antes de que comenzara la erupción del volcán, para trasladarse a Australia. Sydney fue el primer destino de esta aventura que comparte con su pareja. Aunque Leo ya tenía experiencia viviendo fuera de nuestro país, ya que durante una época residió en Reino Unido, reconoce que «nunca» había viajado fuera de Europa y que a ir a Australia le animó el haber conocido a varios australianos en España y también el tener conocidos en ese país. Y por supuesto, las playas, ya que Leo es un gran aficionado al surf, tanto que incluso ejerció como instructor durante un tiempo en Cantabria.

Tras un vuelo de 26 horas, con escalas en Hong Kong y Melbourne, la pareja se estableció en Sydney donde Leo pronto encontró trabajo con un fotógrafo que tenía una galería en el barrio de Rocks, muy cerca de la famosa Ópera. Un empleo que compatibilizó como freelance y participando en una producción audiovisual. «Darte de alta en Australia no lleva más de 10 minutos y no pagas nada, solo que tu declares a final de año en función de lo que hayas ganado», explica este abulense lo sencillo que es ser autónomo en un país donde es habitual tener varios trabajos y donde los contratos se hacen por días e incluso horas.

Tras pasar las primeras semanas en Sydney, una ciudad, dice, donde existe mucha cultura del deporte, tanta que «a las seis de la mañana la playa y las calles estén llenas de gente haciendo ejercicio», Leo y su pareja decidieron trasladarse a Byron Bay, en Nueva Gales del Sur, a nueve horas de Sydney. Esta localidad de poco más de 10.000 habitantes está muy de moda entre los aficionados al surf y allí viven muchas modelos y artistas, entre ellos, cuenta, la actriz española Elsa Pataky y su marido, Chris Hemsworth.

«Es un lugar ideal para surfear durante todo el año y con la suficiente vida social para no aburrirte», afirma Leo del que desde enero es su nuevo hogar. Aunque no sabe por cuánto tiempo teniendo en cuenta que las condiciones de entrada en Australia «no son fáciles» y que «renovar la visa es costoso». De momento, Leo compagina la realización de un curso de negocios, requisito obligatorio para poder renovar su visado, con varios empleos. «En Australia el trabajo se mueve mucho y cada semana es una aventura; de hecho aquí se paga semanalmente», explica este abulense que compagina su trabajo como asistente de fotografía de una producción del español Tomás de la Fuente para una cadena de hoteles con sesiones de fotos para distintas modelos a través de una agencia de Sydney. «También tengo un par de trabajos que me pagan las facturas: de seguridad en un hotel y en una tienda de marcas de lujo», apunta este abulense que afirma que en Australia «es normal que la gente tenga varios trabajos».

«Aquí la naturaleza es espectacular», destaca este fotógrafo abulense acostumbrado ya a los canguros, los koalas y las serpientes al hablar de un país muy joven donde «la vida es muy diferente» pero que «conserva el poso anglosajón». Un país que desde el pasado año protagoniza muchas de las increíbles fotos de su web (palidotropico.com) y de sus redes sociales.