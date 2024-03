El secretario provincial del PSOE de Ávila, Jesús Caro, ha calificado de «malos para Ávila» los presupuestos de la Junta de Castilla y León para este año, y ha criticado el hecho de que «la provincia sea la última en inversiones» y que «no haya ningún proyecto importante». «Entre tantas necesidades no entendemos que no haya un proyecto importante para Ávila», lamentó Caro, quien aseguró que «a esto hay que sumar algo que se viene produciendo año tras año, y es que los presupuestos de la Junta ya no tienen credibilidad porque no existe ninguna ejecución razonada, su porcentaje de ejecución es mínimo, y la credibilidad de los presupuestos siempre va unida a la ejecución presupuestaria de los ejercicios anteriores, y si analizamos los presupuestos que año tras año nos presenta el Partido Popular para esta provincia, podemos ver que vienen cargados de promesas incumplidas desde hace muchísimos años, lo que pone de manifiesto la falta de compromiso del Partido Popular y la deuda histórica que tiene con la provincia de Ávila».

Caro anunció enmiendas por parte del grupo socialista en las Cortes «para intentar estos presupuestos, que son muy malos para la ciudad y la provincia de Ávila».