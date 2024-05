Martín Samboal exige eliminar la espera de ayuda a domicilio

La portavoz del PP en la Comisión de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Ávila, María José Martín Samboal, exige a XAV que "asuma de una vez y con eficacia el servicio de ayuda a domicilio, elimine la lista de espera, que ya alcanza a unos 60 abulenses de manera directa y a otros casi 300 de manera encubierta, y cumpla con aquella promesa del alcalde, vacía como todas las demás, en su toma de posesión, cuando aseguró que el Ayuntamiento 'no dejaría a nadie atrás'".

Martín Samboal considera que "XAV vuelve a demostrar que lo único que funciona como un reloj en el Consistorio son las siete liberaciones del equipo de Gobierno, mientras los servicios municipales siguen perdiendo calidad a pasos agigantados y el partido del alcalde se dedica a hacer política con ellos". En este sentido, demanda a la teniente de alcalde, Paloma del Nogal, "una rectificación expresa" acerca de la Ayuda a Domicilio, "una prestación esencial que es competencia propia y exclusiva de las Corporaciones Locales, tal y como establece expresamente el artículo 48, letra g, punto 6, de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León (Ley 16/2010)". Que en una rueda de prensa la responsable de un área municipal "demuestre que desconoce la normativa o bien mienta a sabiendas sí que es vergonzoso", alude la edil del PP tras las palabras del pasado martes de Del Nogal.

Como señala Martín Samboal, "XAV vuelve a jugar a la confusión, cuando no directamente a la mentira, para quitarse de encima su responsabilidad con los abulenses", apunta que "lo que quieren nuestros vecinos son servicios sociales de calidad, los pague quien los pague, pero está visto que eso resulta imposible con este ineficaz equipo de Gobierno" y recuerda que, "mientras la Junta de Castilla y León cumple cofinanciando esa prestación, XAV es incapaz de aportar el 10 % a que está obligado el Ayuntamiento, devuelve unos 200.000 euros del Gobierno regional al no poner en marcha programas para los que contaba con subvención autonómica y no utiliza la posibilidad que la Junta ofrece a las entidades locales de adelantar la totalidad del importe del Acuerdo Marco para hacer frente a la atención social de los abulenses más vulnerables".

La concejala del Partido Popular subraya cómo "en dos días, dos tenientes de alcalde de Por Ávila han demostrado que no se enteran de nada después de cinco años gobernando en el Ayuntamiento: la de Servicios Sociales no se entera de quién es la competencia de la Ayuda a Domicilio y la de Cultura se cree que el alcalde puede decidir, usando como parapeto al jefe de la Policía Local, quién sale en una procesión religiosa". En ambos casos, se cuestiona Samboal, "no sabemos si es más grave que desconozcan la realidad o que, conociéndola, mientan".