CCOO denuncia la falta de compromiso con planes de igualdad

No hay compromiso en Ávila, en líneas generales, con los planes de igualdad, la herramienta que es "obligatoria por ley" para instituciones y empresas de más de 50 empleados y que no se dirige "solo a mujeres, sino que beneficia a todos los trabajadores" porque promueve "la igualdad". Así lo ha denunciado este jueves el sindicato CCOO de Ávila, que cifra en 12 de 33 grandes empresas las que en la provincia cumplen con la obligación de tener un plan de igualdad actualizado, lo que supone que algo más del 60% está incumpliendo el mandato. En el caso de las administraciones, que están obligadas a aprobar un plan de igualdad al inicio de cada mandato, la situación no mejora, según detalló Malva Marina Sanz, de la sección de Mujer de CCOO de Ávila, quien aseguró que a día de hoy ninguna de las dos administraciones ha sacado adelante el citado plan. Además del reproche social por considerar que las instituciones públicas "deben dar ejemplo", Ayuntamiento y Diputación se enfrentan a posibles sanciones millonarias. De hecho, el sindicato no descarta iniciar "medidas para obligar" a las instituciones a cumplir con su obligación, además de seguir "insistiendo" de forma interna en la necesidad de acometer el trámite.

El delegado de CCOO en la Diputación, Alberto López Casillas, explicó que la institución provincial aprobó hace seis años, "no sin esfuerzo por nuestra parte", el primer plan de igualdad de la casa y "el único que ha habido hasta ahora", pero su "registro se produjo cuando ya estaba caducado" y además "no se han llevado a cabo ninguna de las medidas que incluía, como la referente a los permisos de conciliación". La normativa "dice que en cada mandato hay que aprobar otro plan y más de un año después no hemos tenido noticias de esa intención" porque "no lo consideran necesario", señaló. En este punto, aseguró que el plan de igualdad "va más allá de la igualdad salarial", que al ser una administración se cumple, pero "se dan situaciones de diferencias en las ocupaciones de jefatura o la existencia de grupos y puestos de trabajo feminizados que son los que acaban teniendo peor trato".

Alberto Novoa, delegado en el Ayuntamiento, coincidió en que el Mercado Chico hoy "no interesa" el plan de igualdad, herramienta que ha estado vigente "hasta el 2021" pero que ahora sufre "un retraso en la elaboración por intereses que desconocemos y con excusas económicas que no se corresponden con la realidad", subrayó. En concreto, explicó que "en junio del año pasado nos dijeron que no podían hacer el diagnóstico que pide la ley porque le falta una herramienta informática para hacer el volcado de sus propios datos", si bien "luego nos dijeron que tenían que sacar a concurso la herramienta y después que no había dinero para ello", pero tienen "a dos técnicos que deberían estar capacitados para proponer el plan", reprochó, no sin dejar de criticar "la dejadez" en este asunto.