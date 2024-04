"La venta on line en la artesanía es lo que toca"

«La venta on line en la artesanía no es que sea el futuro, es lo que toca, y vamos hasta tarde porque el resto de marcas más grandes ya están y parece que ya vamos como rezagados en este tema». Son palabras de Mar Pallarés, joyera de profesión y divulgadora de recursos para la venta on line que este jueves impartió un taller de iniciación a la venta on line enfocado a comerciantes artesanos de Ávila y provincia. De la mano de Tracción Ávila, la oficina impulsada por CEOEÁvila y la Diputación Provincial para la dinamización empresarial, la actividad se desarrolló de forma presencial y on line para poder llegar a empresarios de la capital y también de la provincia.

La ponente, de hecho, se conectó a través de videollamada para dar a conocer en primera persona su caso de éxito en la venta on line a través de plataformas como Etsy, que está especializada en la venta de artículos especiales de pequeñas tiendas. Así, trasladó su experiencia personal en este tipo de recursos para ayudar a resolver las dudas y animar a los usuarios a iniciarse o a dar nuevos pasos en un mundo on line que, dice, es seguro y más rentable que el tradicional, al menos en su caso.

«Yo hacía ferias de artesanía y ahora solo vendo on line mis joyas y bisutería de diferentes marcas. He dejado la calle, como decimos nosotros, porque me compensa más», comenzó explicando la ponente, que trabaja desde casa, donde tiene su taller, y ya no necesita un local. Tiene sus productos distribuidos en diferentes plataformas y, aunque cada una tiene «su intríngulis» y sus comisiones, siempre son inferiores a los costes que le suponía la venta presencial en ferias o a otras tiendas. «Para mi todo son ventajas», remarcó, desde los menores gastos a la conciliación familiar y laboral, ya que «puedo organizar mi tiempo a mi aire sin depender de tener que salir a vender».