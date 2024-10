A por un triunfo que se resiste

El Real Ávila busca que a la tercera vaya la vencida. Después de un empate y una derrota en los dos partidos anteriores disputados en el Adolfo Suárez, los abulenses esperan lograr la primera victoria de la temporada que, por juego ya la han marecido ante Langreo y Escobedo, pero que por resultados no ha llegado. La confianza que otorga el haber ganado tres encuentros como visitantes es la base sobre la que el conjunto abulense trabaja para estrenar su casilleros de triunfos como local en el duelo de este domingo, a partir de las 17,00 horas, ante el Guijuelo, un incómodo rival que este domingo está de aniversario, ya que cumple 50 años.

El entrenador abulense, Miguel de la Fuente, advierte de la fortaleza deun rival que «va fuerte en los duelos» y que tiene la ventaja de que «su entrenador conoce muy bien la categoría y también a nosotros».

El técnico encarnado ve a los suyos en buena dinámica «ha sido una semana muy buena, siempre en las semanas en las que ganas y salen las cosas hay otro ambiente, y lo que veo es muchas ganas de rápidamente volver a jugar».

De la Fuente está viendo a un Ávila en este arranque de temporada en el que destaca que «estamos siendo muy solidarios en el esfuerzo, sin miedo a fallar. Los jugadores no están atenazados, a diferencia de lo que se pudo ver la temporada pasada, en la que hubo una serie de partidos que se jugó más a no fallar que a acertar», y eso le está dando al equipo el 'plus' que necesita en este salto de categoría, en el que sólo falta el ganar en casa, «tenemos la sensación de haber hecho cosas muy bien e incluso merecer haber podido sumar ya tres puntos en casa, pero no haberlo conseguido nos carga de responsabilidad, que siempre es buen. Donde que se consiguen los objetivos de cualquier equipo es en casa, y po eso necesitamos mejorar los resultados».

De la Fuente, asegura que para el equipo estar en la zona alta de la clasificación «es un aliciente y además por la forma en la que el equipo se está desplegando y está compitiendo en los partidos. Este partido nos puede suponer un pequeño punto de inflexión, y si lo conseguimos ganar nos puede reafirmar un poco para buscar esas dos victorias seguidas que todavía no hemos conseguido. Estamos con muchas ganas de poder refrendar con resultados lo que hasta ahora hemos hecho en casa, en donde hemos merecido más».

Por su parte, el CD Guijuelo cumple 50 años este domingo, y quiere celebrarlo con un buen resultado en el estadio municipal Adolfo Suárez. Su entrenador, Mario Sánchez, reconoce que «qué mejor manera de celebrar esa fecha que regalándole al club, a los aficionados y también a nosotros mismos tres puntos fuera de casa», aunque avisa que «va a ser complicado no solo por jugar fuera de casa, sino porque jugamos contra un equipo que ha empezado con un nivel de puntuación muy alto y que está en buena dinámica a nivel de sobre todo de resultados». Sánchez destaca el hecho de que «es curioso que un recién ascendido como el Ávila saque los tres partidos fuera de casa y en casa saque un empate y una derrota», y sobre el ambiente que puede haber esta tarde en el Adolfo Suárez por ser un duelo entre dos equipos de Castilla y León, afirmaba que «para mí es un partido más, ni más especial ni menos que otros. Estamos focalizados en intentar sumar los tres puntos, y luego, una vez que pase el partido, desearles lo mejor porque lo que sí es cierto es que es un equipo de Castilla y León y me apetece que lo hagan mejor que se pueda. Vamos a un campo grande, que ahora está en buenas condiciones, y el contexto del encuentro es muy bonito».

Para este encuentro el equipo salmantino contará con una convocatoria de 18 jugadores de los 19 que están disponibles, incluidos algunos jóvenes que «pueden dar ese paso de demostrar que están dispuestos para jugar estos partidos. Todos quieren jugar independientemente de la edad, y esos jóvenes tienen en su mano demostrar que pueden estar entre los 18».

Sobre la forma de jugar del Ávila, el técnico visitante comentas que «ha cambiado con respecto al amistoso que jugamos en pretemporada, en el que hicieron una línea de cinco en defensa que luego no han hecho, y faltaba Tena, que para mí es un jugador importante por la personalidad que tiene. Sí que creo que será un partido diferente en ese sentido en cuanto a lo táctico y en cuanto a la participación de algunos jugadores. Nosotros también hemos cambiado mucho y creo que va a ser un partido muy competido».