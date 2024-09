Aún con el 'jetlag' en el cuerpo, sacando la ropa de la maleta y buscando el mejor sitio de la casa donde poder lucir, como merece, una medalla de bronce conseguida en un Campeonato del Mundo, IvánRomero aún saborea la experiencia deportiva, los resultados y su buen hacer con la SelecciónEspañola Absoluta en el reciente Campeonato del Mundo de Salvamento y Socorrismo Por Naciones que se ha celebrado en Australia, en Gold Coast, un reto y destino que se marcó como el objetivo a conseguir hace un año, cuando miraba a este 2024 con el Mundial como su gran deseo. Reto conseguido y superado.No sólo por su participación –acudir con la Selección Española Absoluta ya significa mucho– sino por esa medalla de bronce en particular o sus diferentes actuaciones en general, con dos récords de España incluidos junto a sus compañeros en las pruebas del 4x25 Relevo Remolque de Maniquí y 4x50 Relevo Socorrista Mixto.

Tienes motivos de sobra para volver contento de Australia.

Si. Un Campeonato del Mundo es una competición de muchas emociones. Más que con los tiempos, me quedo con las sensaciones y los resultados conseguidos durante las pruebas.

Iván Romero cumple su sueño y reto en el Mundial de Australia - Foto: RFESSHace un año, más o menos por estas fechas, marcabas como el reto y el sueño a conseguir en 2024 el poder estar en el Campeonato del Mundo. Lo has conseguido.

Cuando uno se propone unos objetivos es para luchar por ello. Hace un año hablábamos y planteé como objetivo para esta temporada luchar por ir al Mundial. Con trabajo, dedicación y mucho esfuerzo he podido cumplirlo. A nivel nacional los objetivos en lo referente a los tiempos los conseguí.La verdad es que ha salido todo.

¿Un Campeonato del Mundo es una de esas pruebas que, además de competir para hacerlo lo mejor posible, hay que buscar disfrutar y vivir la experiencia?

Es una experiencia única.Nunca se sabe cuándo podrá volver a repetirse.Hay que disfrutarlo al máximo, pero hay que saber tener la madurez suficiente para saber cambiar el chip y cuando te toque competir estar centrado, saber lo que tienes que hacer y dejar a un lado las emociones para centrarte en la prueba.Pero está claro, una vez que acaba la competición hay que saber vivir la experiencia, conocer gente y disfrutar de ese ambiente que te rodea.

A nivel competitivo, ¿cómo te has visto y encontrado compitiendo junto a los mejores?

Fue un comienzo complicado. El primer día de competición me encontraba físicamente mal. Hacía muchísimo calor, sufrí una especie de golpe de calor y me lancé a la piscina mareado, sin fuerzas... Aún así conseguí un tiempo decente que se acercaba a mi marca. Aún estando mal lo quería dar todo. Nada más terminar la serie, comenzaba la prueba del relevo mixto.Teníamos que competir en la primera de las series.Apenas me había secado de la anterior prueba y ya me había tirado al agua. Estaba como estaba pero había que dar el cien por cien para buscar la clasificación para la final. Después de todo eso tuve que ir a la enfermería. Por suerte me empecé a encontrar mejor y por la tarde ya tuve mejores sensaciones.

Cambio de país, muchas horas de viajes, poco tiempo para adaptarse, muchas pruebas... ¿Es todo muy exigente?

Si. Hay países que llevaban más tiempo en Australia para aclimatarse tanto al horario como al clima.Nosotros viajamos más tarde, el periodo de adaptación fue más corto. Es verdad que al tema horario me adapté rápido, pero lo cierto es que si vas a realizar un esfuerzo grande se necesitaría más tiempo de adaptación.

En la maleta te traes, entre otras muchas cosas, una medalla de bronce. Detrás hay mucho trabajo...

En la concentración de Guadalajara previa al viaje practicamos mucho los relevos. Entre todas las modalidades que existen, en el relevo con maniquí es precisamente en ese momento del cambio donde más diferencias se pueden sacar.Es el punto más importante de la prueba. Puedes arrastrar el maniquí muy rápido pero si el cambio no lo haces bien, pierdes todas las opciones. Es perfección pura y dura. En la concentración trabajamos mucho esos cambios.

Recuerdo que en aquella jornada la gente –los que habían competido previo a ellos– se había echado jabón en las aletas y había restos en el cuello del maniquí .Nos hizo ir un poco inseguros porque no podíamos coger la suficiente velocidad. Se nos podía resbalar y en los cambios tuvimos que hacerlo de forma conservadora porque en cualquier gesto brusco para apurar esas décimas de las que hablamos se nos podía caer el maniquí. Por eso en las series para pasar a la final hicimos cuatro segundos más.

Una vez en la final ya no teníamos nada que perder. Fuimos con todo y logramos el bronce. Quedamos terceros a dos décimas de Australia, segunda. Nos mentalizamos de que podíamos tener opciones. Analizamos las series previas, nos lo creímos y fuimos a por ello.

Además del bronce, dos récords de España. Es una muestra de que el socorrismo tiene margen de mejora y estáis mejorando.

Está claro. En el 4x25 Relevo Remolque de Maniquí hay margen de mejora apurando los cambios, haciendo un empuje más rápido, saltando más... Siempre se puede mejorar. En el Relevo Mixto, donde logramos otro récord, ocurre lo mismo. Obviamente no todas las modalidades son iguales pero siempre hay margen de mejora.

A partir de ahora a descansar pero seguro que rápidamente vuelves al agua.

Ahora tengo unos días de descanso pero rápido me tengo que poner a tono porque a finales de septiembre tenemos el Campeonato de España por Comunidades Autónomas en Cullera. Al pertenecer al Club Alcarreño estoy federado por Castilla La Mancha.

¿Y para el 2025?

Al año que viene es el Campeonato de Europa. Se habla, pero aún no está confirmado, de que la sede puede ser Polonia. Aún no hay nada concreto.Es verdad que por mi perfil es más complicado que pueda ir al Europeo pero no es imposible. Voy a darlo todo. Tengo nuevos objetivos de cara a tiempos personales. Estamos esperando que se confirmen las competiciones que dan acceso a los World Games, que son como los Juegos Olímpicos de los deportes no olímpicos, entre los que se encuentra el salvamento y socorrismo. Falta por confirmar pero podrían ser en enero en China. Tengo probabilidades de poder optar a asistir.

Otro éxito más a sumar

Bronce en la prueba del 4x25 metros Remolque de Maniquí con récord de España –1'06''19 – incluido. No fue el único récord del que fue partícipe IvánRomero en el recién disputado Campeonato del Mundo de Salvamento y Socorrismo por Naciones en Australia, donde el equipo de 4x50 relevo Socorrista Mixto establecía una nueva plusmarca en 1'49''52. Una buena temporada para el socorrista de Cebreros en un curso en el que acumula las buenas actuaciones en la Spanish Open - V Copa de Europa -XXXVIII Campeonato de España de Primavera donde batía el récord de España de 100 metros remolque de maniquí con aletas o las seis medallas en el Campeonato de España de Distancias Cortas.