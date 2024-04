Los cursos de preparación al matrimonio reúnen a 95 parejas

Son muchas las parejas que, a estas alturas del año, ultiman los preparativos para el día de su boda. Y aquellas que han optado por dar ese importante paso en el seno de la Iglesia Católica, suman en su camino el curso de preparación al matrimonio, necesario para recibir este sacramento.

Este año, han sido80 las parejas que han asistido a alguno de los tres cursos presenciales que se han impartido en la ciudad en Avila, durante cuatro domingos en enero, marzo y abril.

Y a ellas se suman, además, las 15 parejas de distintas localidades delArciprestazgo delTiétar y que realizaban el mismo curso en Arenas de San Pedro, a lo largo de dos intensos sábados.

Son cifras aportadas por Raquel Toldos, delegada de la Pastoral de Familia de la Diócesis de Ávila, y una de las personas que acompaña a los novios en este proceso de crecimiento y reflexión personal.

A lo largo de los encuentros previstos en este curso, las parejas que van a casarse reflexionan sobre diversos temas, desde la vocación al amor y la psicología de la pareja y la comunicación de la primera jornada a la preparación de la liturgia del matrimonio de la última jornada. Y eso sin dejar de lado otros aspectos como la sexualidad del matrimonio y la paternidad responsable; la familia; y la espiritualidad matrimonial.

Todo ello, sin olvidar los necesarios ratos para compartir experiencias al calor de un café y una oración final.

Conviene apuntar que en estos seminarios las jóvenes parejas están acompañadas por matrimonios en todo momento. Ya que éste es un curso, se nos recalca desde la organización del mismo, que imparten matrimonios para futuros matrimonios.

«Muchos de los que participan, al acabar el curso, muchos comentan que el curso deberían hacerlo también los que se casan por lo civil», comenta Toldos, que sabe que las sesiones, «en su aspecto humano, les ayudan a descubrir muchas cosas de cómo son ellos, de cómo tienen que relacionarse con los demás, con su futuro marido o esposa... Se van muy impresionados».

«Evidentemente se habla del sacramento y de la familia cristiana», puntualiza la delegada de la Pastoral de Familia de la Diócesis de Ávila, «pero les sorprende».

BENDICIÓN DE LAS EMBARAZADAS

Por otra parte, el obispo de Ávila, Jesús Rico García, presidirá el próximo lunes la tradicional bendición de las embarazadas, una ceremonia que tiene lugar cada 25 de marzo, fecha en la que se festeja la Solemnidad de la Anunciación del Señor y en la que se celebra la fecundidad de la fe de la Virgen María y la fecundidad del amor de los padres.

Al coincidir este año la festividad con la Semana Santa, el Obispado de Ávila ha movido en el calendario una cita que tendrá lugar a partir de las 18,00 horas horas en el Santuario de Nuestra Señora de Sonsoles.

«El amor siempre da vida, por eso, el amor conyugal no se agota dentro de la pareja. Los cónyuges, a la vez que os dais entre sí, os dais más allá de vosotros mismos al engendrar un hijo, que es reflejo viviente de vuestro amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis inseparable del padre y de la madre», se recuerda desde el Obispado las palabras del Papa Francisco. Para él, «la mujer embarazada], mientras se somete a los cuidados médicos, participa de ese proyecto de Dios soñando a su hijo. Toda mamá y todo papá sueñan a su hijo durante nueve meses. No es posible una familia sin soñar. Cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar los chicos no crecen, el amor no crece, la vida se debilita y se apaga. Dentro de ese sueño, para un matrimonio cristiano, aparece necesariamente el bautismo».