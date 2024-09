Abulenses afectados por la decisión del Bernabéu

Para Cristina el 29 de diciembre es una fecha especial desde hace varios años, concretamente ocho que son los que ese día cumplirá su hijo Álvaro. Este año ese día iba a ser aún más especial ya que tenía pensado celebrar el cumpleaños de su hijo de una forma muy especial:en el estadio Santiago Bernabéu y disfrutando de las canciones de Aitana, cantante de la que Álvaro pese a su corta edad es fan confeso. De hecho, este plan, que Cristina guardaba en secreto desde mayo era una sorpresa para su hijo. Es más, Papá Noel iba a ser el encargado de sorprender a este pequeñín con un regalo tan especial para el día de su cumpleaños. Sin embargo el pasado viernes la sorpresa se la llevaba está mamá (y unas 120.000 personas más) al enterarse que el Real Madrid iba a reprogramar de manera provisional su agenda de eventos y conciertos en el remozado templo blanco para «verificar el estricto cumplimiento de la normativa municipal vigente». Una medida que en la práctica supone la cancelación, al menos hasta abril de 2025, de los conciertos programados para los próximos meses y entre ellos algunos tan esperados como el de las cantantes Aitana, que iba a ofrecer dos citas a finales de diciembre, o Lola Índigo, cuya actuación estaba prevista el 22 de marzo del próximo año. Con esta decisión el Club Blanco atendía a las constantes quejas de los vecinos que viven alrededor del Santiago Bernabéu por el ruido que se generaba durante estos eventos y en citas tan multitudinarias como las que ofrecieron las artistas Taylor Swift, Duki o Karol G.

Un día después del anuncio del Real Madrid Aitana, a la que la decisión del Bernabeú la dejó «en shock unas horas», anunciaba en sus redes sociales que los conciertos que iba a ofrecer el 27 y 28 de diciembre se retrasaban, respectivamente, al 28 y 29 de junio, ofreciendo a sus seguidores conservar las entradas para asistir a estas nuevas citas o, por contra, solicitar el reembolso.

«No sé qué hacer», reconoce Cristina que apunta que justo la última semana de junio es cuando su familia se suele ir de vacaciones a la playa. En la misma situación está Ana, otra mamá de Ávila que también tenía entradas para ella y sus dos hijos para ir ver a Aitana en el Bernabéu el día 29 de diciembre y a la que la nueva cita de junio, que en su caso sería el día 28, no le viene nada bien porque esos días también es cuando la familia suele viajar a la costa. A la pena de no poder ir al concierto de la cantante de 'Mariposas' en el caso de finalmente optar por irse de vacaciones también lamenta esta mamá que perdería los 21 euros de los gastos de gestión de la entrada (ella había comprado tres), que no se devuelven.

Quien pese al inesperado cambio de fechas tiene claro que sí estará en el Bernabéu el 28 de junio es Luis Carlos, quien acompañará a su hija Susana a ver a una de sus cantantes favoritas de la que también se declara ya fan este papá. «Llevo semanas escuchando la 'play list' de Aitana para poder cantar las canciones en el Bernabéu», reconoce divertido este abulense que recuerda lo mucho que en su día le costó conseguir entradas para este concierto. De hecho, y aunque lo intentó, fue incapaz de conseguir una sola localidad para el concierto que iba a celebrarse el 28 de diciembre que en pocas horas colgó el cartel de 'sold out'. Ante la impresionante acogida del público la artista sacó un segundo concierto al día siguiente para el que, no sin esfuerzo, Luis Carlos sí pudo conseguir entrada. «Me tuve que dar de alta en un sistema de preventa exclusiva y aún así estuve varias horas esperando para poder comprar las entradas», recuerda este papá que pagó por cada una de las entradas 77 euros. «Y no eran de las más baratas», reconoce uno de los abulenses que en junio asistirá a uno de los dos conciertos que Aitana, de la que dice Luis Carlos ha sido «muy atenta» con sus seguidores tras la cancelación, ofrecerá (por fin) en el Bernabéu.

Más de 100 euros por cada entrada y después de horas de espera al ordenador pagó Elena el pasado mayo para poder asegurarse que su hija Martina viera a Aitana en concierto en Madrid. «El cambio de fecha va a condicionar mis vacaciones», reconoce esta mamá que sin embargo ha decidido que ni ella ni su hija, que lloró al enterarse de que hasta el año que viene no vería en directo a una de sus artistas favoritas, van a faltar a esta cita con Aitana.

Pese al cambio de fechas, tampoco fallarán a Aitana Diego y su mujer que también pensaban compincharse este año con Papá Noel para que regalara a sus hijos entradas para ver a la artista catalana. Aunque ahora no podrán sorprender a los pequeños con el concierto sí esperan hacerlo en junio ya que a los niños, que como buenos fans de Aitana se han enterado de que los conciertos de Madrid se suspenden de momento, no les han dicho que tenían entradas. «Cuando lo vio mi hija me dijo que menos mal que nosotros no teníamos entradas para esos conciertos», cuenta riendo Diego que tendrá que esperar a junio para dar la sorpresa a sus pequeños. Eso sí, este papá abulense cuenta que de cara al concierto de diciembre también les habían comprado a los niños dos bufandas oficiales de la gira 'Alphatour' de Aitana que con el calor que puede hacer a finales de junio duda que se pongan. «Habrá que comprar otra cosa», dice resignado este papá que espera que en junio por fin, y si el Real Madrid no lo impide, sus hijos puedan cantar junto a Aitana 'Vas a quedarte' o 'Las babys'.