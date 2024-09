El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Ávila, José Manuel Lorenzo Serapio, ha lamentado que «los abulenses sientan miedo de salira a la calle en determinadas horas», y mediante una nota de prensa enviada a esta Redacción alerta «nuevamente sobre la creciente sensación de inseguridad que cada vez sienten más los abulenses», después de «la publicación de las estadísticas de criminalidad, y el último episodio de violencia motivado por una reyerta en la capital de Ávila». Según Lorenzo Serapio, «las estadísticas de delincuencia y el día a día, desgraciadamente nos están dando la razón en este asunto; hace unos meses, nos tachaban de alarmistas, pero los abulenses conocen lo que está sucediendo realmente en su ciudad, hasta el punto de sentir miedo de salir a la calle a determinadas horas».

La última reyerta sucedida en la calle Cardenal Cisneros, «no hace más que aumentar la sensación de inseguridad en nuestras calles. Este tipo de acciones, hasta hace unos años, eran realmente casos aisladosen nuestra ciudad, pero por desgracia, actualmente no podemos decir lo mismo», comenta el portavoz Serapio, quien afirma que «los abulenses demandan una ciudad segura como lo era Ávila hasta hace poco, una ciudad en la que podamos movernos con libertad, y en la que no tengamos miedo. Confiamos plenamente en el trabajo que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero queremos conocer la verdad de lo que acontece en nuestras calles, pues los delitos no paran de aumentar. Eludir información sobre determinados hechos que acontecen en la capital, no contribuye en nada a nuestra sensación de seguridad".

La nota concluye asegurando que "desde este grupo municipal queremos que nuestras familias , nuestros hijos, y todos los abulenses en general, estén seguros en la calle, y que no estemos avocados como en otras ciudades a todo lo contrario. Son muchos los padres que se han puesto en contacto con este grupo municipal, transmitiéndonos su preocupación, sobre todo por la seguridad de sus hijos. Desde VOX decimos, ¡basta ya!, reclamamos que los responsables públicos adopten todas las medidas necesarias para acabar con el aumento de la delincuencia en nuestra ciudad, y desde luego, reclamamos que nos cuenten toda la verdad".