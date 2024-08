Julio Méndez, la esperanza taurina abulense

La provincia de Ávila cuenta con un joven valor en el que todos los aficionados, especialmente los abulenses, tienen puestas sus ilusiones y esperanzas. Se trata de Julio Méndez, novillero sin picadores de Arenas de San Pedro, que con solo 17 años muestra en cada compromiso su personalidad, sus grandes cualidades para ser torero y el oficio con el que resuelve delante de la cara de los animales.

La temporada 2024 está resultando un éxito para Julio Méndez, pues no cesa de triunfar en todas las oportunidades que está asumiendo: «Está siendo una temporada muy importante para mí, he notado una evolución muy buena desde el invierno y se ha podido ver reflejado en lo que va de temporada siendo el triunfador de una decena de certámenes, entre ellos, Kilómetro Cero de Vistalegre, el Zapato de Plata de Arnedo, el Bolsín de Candeleda, triunfador de las novilladas de Dax o el Objetivo La Merced de Huelva, entre otros» cuenta el joven novillero.

Datos contundentes que se refuerzan con los obtenidos durante la temporada pasada, en la que también participó en numerosos certámenes de novilladas de los que salió victorioso. Toreó 33 novilladas, cortó 53 orejas y 7 rabos; una estadística importante si tenemos en cuenta que eran prácticamente sus primeros pasos en la profesión.

Esta semana, la joven promesa afronta una cita muy especial, el debut en su tierra, en la plaza de toros de Arenas de San Pedro. Un día muy esperado por Julio Méndez: «Para mí supone cumplir un sueño poder presentarme ante mis paisanos, ya que, aunque resida en Cáceres, nací en Arenas de San Pedro, de lo cual me siento orgulloso», afirma.

El 24 de agosto lidiará dos novillos de Pablo Mayoral, en una corrida mixta junto a Curro Díaz y Manuel Escribano, que se medirán ante los temidos toros de Adolfo Martín. «El cartel me ilusiona mucho ya que le tengo una gran admiración a los maestros Curro Díaz y Manuel Escribano y es un privilegio verme anunciado con ellos. La ganadería de Mara Mayoral me encanta, he tenido la oportunidad de torearla en varias ocasiones y me ha propiciado triunfos muy importantes. También he tenido la oportunidad de estar en su casa tentando en varias ocasiones y las sensaciones han sido inmejorables. Así espero que sea el próximo 24 de agosto en Arenas de San Pedro, una tarde muy bonita en la que voy a tratar de disfrutar y hacer disfrutar a toda la gente que asista a la plaza» asegura Julio Méndez

Las entradas para el festejo ya están disponibles en la Oficina de Turismo del ayuntamiento de Arenas de San Pedro y en www.tauroemocion.com