Cir&Co amplía su oferta con siete espectáculos en la provincia

La XII edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León 'Cir&Co 2024', organizado por la Junta de Consejería de Cultura, Turismo y Deporte con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila y de la Diputación Provincial, ofrecerá este año una importante novedad como es la extensión de su programación a siete municipios de la provincia: Arévalo, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, El Tiemblo, Las Navas del Marqués y Sotillo de la Adrada. Una oferta que ampliará la programación de este evento tan esperado por la población abulense que se celebrará entre el jueves 29 de agosto y el domingo 1 de septiembre.

Del viernes 30 de agosto al jueves 5 de septiembre, la provincia abulense contará con una novedosa programación de artes escénicas que incluye diferentes disciplinas de circo, magia, danza y teatro musical, con espectáculos para todos los públicos y entrada libre hasta completar el aforo.

El mismo viernes los espectadores podrán disfrutar de tres actuaciones. A las 20,00 horas, el cántabro Nando Caneca ofrecerá el show de circo y magia 'Uco, un paisano diferente' en la Plaza de España de Cebreros; la compañía Trotamundos pondrá en escena 'Finito infinito' a la misma hora en la Plaza de la Villa de Las Navas del Marqués, un espectáculo de circo, teatro y magia. En el Castillo de Arenas de San Pedro, la italiana Francesca Mari ofrecerá el show 'Circo a puà' a las 22,00 horas.

Al día siguiente, el sábado 31 de agosto, a las 20,00 horas se ha programado en la Plaza de Toros de El Tiemblo el espectáculo 'Malabarian on the rox' de Roxi Katcheroff, mientras que el domingo 1 de septiembre, a la misma hora (20,00 horas), la agrupación burgalesa Jazzson's Five ofrecerá el espectáculo de música y payasos del mismo nombre en la Plaza del Ayuntamiento de Candeleda.

El jueves 5 de septiembre la pista polideportiva 'El Calvario' de Sotillo de la Adrada acogerá, a partir de las 18,00 horas, el espectáculo de clown y teatro musical 'Zumbados' de la compañía burgalesa Teatro Atópico. A las 20,00 horas, en la Plaza de la Villa de Arévalo, los franceses CIE Avis de Tempête ofrecerán el espectáculo 'La Promesse du Vide'.

Estos siete espectáculos que se desarrollarán en la provincia abulense se suman a la programación de Cir&Co 2024 que arrancará en la ciudad de Ávila el jueves 29 de agosto y contará con un amplio cartel, con 326 actuaciones. Por tanto, se incrementan en 81 las actividades con respecto a la programación del año pasado.

De esta forma, y con las últimas incorporaciones al programa del Festival Internacional de Circo de Castilla y León, se darán cita 36 compañías y artistas procedentes de ocho nacionalidades (Francia, Bélgica, Italia, Suiza, Argentina, Chile, Finlandia y España) y de siete comunidades autónomas (Cataluña, Andalucía, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Cantabria, Galicia y Castilla y León). En la edición de este año se pondrán en escena un estreno mundial y seis debuts nacionales, a las que se suman 14 obras de estreno en Castilla y León.