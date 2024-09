Víctor García dimite como portavoz del Círculo de Podemos

Víctor Manuel García Muñoz ha anunciado su decisión de poner fin a su andadura como portavoz municipal del Círculo de Podemos de Ávila. Según ha manifestado en un comunicado de prensa, el motivo de su dimisión no se debe a «perder la ilusión en este proyecto político, que comenzó hace más de diez años y con el que sigo identificado», y precisa que «siempre he estado donde el partido me pidió». El motivo que emplea para explicar su dimisión es que «a día de hoy el espacio de convivencia en el Círculo de Ávila está roto».

En su comunicado expone que «como portavoz es muy doloroso tomar esta decisión» y precisa que «seguiré formando parte del Consejo de Coordinación Autonómica en la comunidad de Castilla y León, deseando suerte a los que continúen con esta iniciativa política».

Yconcluye afirmando que «para cualquier cosa que necesiten quienes retomen el proyecto, estaré a su disposición siempre, ya que soy un militante más».

Víctor García, que fue designado candidato de Podemos a la Alcaldía de Ávila en las últimas Elecciones Municipales y posteriormente se incluyó en la candidatura de coalición que formaron IU-Podemos, siendo el número 2 de la misma tras Jimena Manteca que fue la encargada de encabeza ese proyecto, es militante en Podemos desde sus inicios, y ha formado parte del Consejo Ciudadano Municipal, llegando a compatibilizar la portavocía con sus actividades en el Consejo Ciudadano Autonómico, junto a Pablo Fernández.