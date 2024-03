"O aguantas o emprender está difícil"

Mari Carmen Sánchez llegó hace algo más de 30 años de Muñana a Piedrahíta y aquí se quedó.Lleva un supermercado y junto a su hija Blanca montó hace ocho años el centro Piedraluna 'Salud y Bienestar', al que le sumó luego un herbolario en el mismo espacio. Juntas explican que están contentas porque la gente de la villa está respondiendo a su propuesta sumándose a las distintas actividades (yoga, pilates...), consultas (psicología, podología...) y masajes y adquiriendo los productos naturales del herbolario.

La idea del negocio, nos cuentan, surgió «para que el pueblo tuviera un poco de todo porque no había este tipo de servicio, al menos no tan completo». Primero pusieron en marcha el centro y después el herbolario, ante la «demanda» de los vecinos de productos naturales y suplementos. «Algunos los han empezado a consumir a raíz de venir al centro y otros antes los compraban por internet o en ciudades más grandes», señalan, no sin dejar de resaltar que con su apuesta están fomentando la vida saludable y el bienestar de los vecinos.

«Aquí hace mucho frío y hay problemas de espalda, yo creo que porque encogemos mucho el cuerpo», apunta Mari Carmen. Blanca añade que las clases están en manos de profesores cualificados y que las van adaptando a las dolencias y al ritmo de cada tipo de público.

Y cómo se vive en Piedrahíta, preguntamos. «Muy bien», responden. Blanca volvió al pueblo tras estudiar en Salamanca y no echa de menos nada, aunque reconoce que muchos amigos, aunque vuelven, viven fuera.Mari Carmen apunta que quizás falta «algo más de riesgo a la hora de montar más negocios, porque están cerrando muchos». «Gente hay», añade, «pero o aguantas un poco o es difícil emprender porque son muchos gastos».