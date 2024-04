El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad" y ha pedido "altura de miras a todos" para acabar con la situación de bloqueo en la que se encuentra actualmente el Ayuntamiento de Ávila, que este jueves celebrará la primera cuestión de confianza de su historia. El alcalde, en una comparecencia junto a los tenientes de alcalde José Ramón Budiño y Ángela García Almeida, ha cargado contra la oposición, a la que ha culpado de la situación, y a la que ha pedido que "sea valiente y presente la moción de censura, pero si no va a hacerlo, que renuncie por escrito", para de esta manera acortar los plazos de entrada en vigor del presupuesto municipal para este año.

Sánchez Cabrera ha explicado que, a su juicio, el hecho de que este jueves tenga lugar la sesión plenaria sobre la cuestión de confianza de su cargo, vinculada a la aprobación del presupuesto para este año, se debe a que "la oposición política está anteponiendo los intereses electoralistas y partidistas de sus formaciones políticas a los intereses de la ciudad de Ávila y de los abulenses", y sucede en estos momentos porque "hasta ahora, a ningún concejal del Ayuntamiento de Ávila se le había pasado por la cabeza ni se le había ocurrido anteponer los intereses partidistas y electoralistas a los intereses de la ciudad, de ahí que vuelva a llamar nuevamente a la responsabilidad de todos los concejales del Ayuntamiento, par que todos tengamos altura de miras, pensemos en la gestión del municipio, y dejemos de pensar en las elecciones, que quedan más de tres años para que se celebren".

El alcalde se dirigió en la rueda de prensa a cada uno de los partidos de la oposición, lamentando de VOX "la falta de catadura moral y de ética de sus concejales a la hora de afrontar la responsabilidad como concejalas del Ayuntamiento", criticando el hecho de que "en la negociación presentaron 15 puntos, pero en cuanto les dijimos de bajar sus asignaciones, dijeron que eso era intocable". Sobre la postura del PSOE, Sánchez Cabrera comenzó diciendo que "les agradecimos su predisposición para aprobar determinadas tasas, pero resulta que ahora se queja la portavoz de que no cumplimos los acuerdos. Yo le diría que se leyera el presupuesto, porque han aumentado las partidas en servicios sociales y en ayuda a domicilio, que es lo que pedían". Y en cuanto al Partido Popular, "lo que está haciendo ya no tiene nombre", comentó, porque "nos acusaron en su momento de que éramos la muleta del sanchismo en la ciudad de Ávila, y ahora nos encontramos que el presidente del Partido Popular de Ávila dice que quiere buscar acuerdos con Partido Socialista y con Vox para presentar la moción de censura. Quiere buscar acuerdos con el PSOE y quiere poner un puñal en el cuello al PSOE y a VOX para forzarles a una moción de censura porque lo único que les importa es el sillón de la Alcaldía. La ciudad de Ávila nos les importa nada. Si tienen que pactar con el PSOE para recuperar la Alcaldía, lo lo haría, porque sólo les importa el poder. Con tal de alcanzar el poder, les da lo mismo, ya no tienen ningún principio, ningún ideal. Lo he dicho ya muchas veces, cada día estoy más feliz de haberme ido de ese partido. Es que no queda nada de lo que había cuando yo fui militante de ese partido, sólo algunas personas que son como el corcho, que flotan siempre en todas las situaciones y se mantienen. Pero principios, ninguno".

Sánchez Cabrera se refirió también a la posibilidad de que los tres grupos de la oposición presenten una moción de censura tras la cuestión de confianza de este jueves, que todo apunta que volverá a rechazar los presupuestos, con lo que el alcalde perdería esa cuestión y se abriría la opción de la moción de censura. En este punto, la reflexión del primer edil fue la de que "los servicios jurídicos municipales han explicado a la oposición que tienen ese derecho de presentar la moción de censura, pero que en el caso de que decidieran que no la van a presentar, que presentaran un escrito para poder reducir al máximo los plazos", por lo que pidió a PP, PSOE y VOX que "si no son valientes y no la presentan, que presenten ese escrito y nos que dejen seguir trabajando. No puede seguir la situación de bloqueo a la ciudad a la que mantiene la oposición política en el Ayuntamiento de Ávila".