Sánchez Cabrera: "Han querido acabar con la Semana Santa"

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, denunció este miércoles que ha habido, por parte de los grupos de la oposicion, PP, PSOE y Vox, «una voluntad de acabar con la Semana Santa de Ávila», y recordó que el convenio que se firmó en 2022 por parte del Ayuntamiento de Ávila con la Junta Semana Santa fue aprobado por «unanimidad» en la Junta de Gobierno Local, «en la que estaban representados el PSOE con Yolanda Vázquez, que entonces era su portavoz; el PP, con Sonsoles Sánchez-Reyes, que era su portavoz, y el partido Ciudadanos, con el entonces portavoz Carlos López, y el equipo de gobierno de Por Ávila».

Sánchez Cabrera se mostró muy crítico con los representantes del PP, PSOE y Vox en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Ávila y aseguró que «se entiende que la gente está preparada, está formada, pero además se preocupa por estudiar los temas que se van a tratar en las reuniones. Y si no saben algo y lo desconocen, que pregunten anticipadamente. Pero no se puede votar al libre albedrío porque causan un daño y un perjuicio enorme a la ciudad de Ávila, a los abulenses, al sector del comercio, al sector hotelero y a la Declaración de Interés Turístico Internacional que está en solfa».

En este sentido, Sánchez Cabrera mostró su confianza en que este viernes «cambien y reconsideren su posición, porque no es justo que haya habido durante muchos años muchos abulenses que han trabajado por la Semana Santa abulense, que la viven con devoción y con pasión y que lleguen ahora unos señores que dicen que por desconocimiento, porque no conocíamos, porque no teníamos toda la información, se vayan a cargar la Semana Santa de Ávila». Y afirmó que «es una vergüenza».

Sánchez Cabrera insistió en que el informe jurídico de la Secretaría General sobre la vigencia del convenio con la Junta de Semana Santa es «concluyente», y precisó que «concluye que tenemos que contribuir con esos 50.000 euros porque es lo que tenemos acordado dentro del convenio. Es un convenio que ha sido aprobado por el Ayuntamiento y que está vigente, que no ha sido denunciado con anterioridad dentro de los plazos. Y es un convenio que tenemos obligación de cumplir por parte del Ayuntamiento y por parte de la Junta de Semana Santa. De ahí que ese informe viene a decir que tenemos que cumplir con el convenio, lógicamente. Es que no se podía esperar otra cosa», concluyó afirmando.