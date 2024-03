Si no van a hacer, que dejen hacer. Y si no, que hagan la moción de censura». Con estas palabras, el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, se refirió a la actitud que están manteniendo los grupos de la oposición (PP, PSOE y Vox) en la negociación de los presupuestos del Ayuntamiento de Ávila para 2024, a los que acusó de tener un acuerdo firmado «para bloquear la ciudad de Ávila».

Después de la reunión que mantuvieron los distintos grupos este pasado martes para «poder analizar y estudiar los distintos posicionamientos» de los grupos una vez concluido el plazo para la presentación de enmiendas, Sánchez Cabrera afirmó que el equipo de gobierno «está abierto a la negociación, a poder estudiar y, sobre todo, a poder analizar aquellas alternativas que quieran plantear», si bien recalcó que «hasta ahora, lo único que hemos visto ha sido una enmienda a la totalidad, pactada por los tres grupos políticos (PP, Vox y PSOE), que no refleja ninguna alternativa al presupuesto municipal que hemos presentado desde el equipo de gobierno, que es el que hemos podido redactar con los ingresos que han querido PP, PSOE y Vox que tuviera la ciudad de Ávila para este 2024».

Sánchez Cabrera, en declaraciones a los medios de comunicación, les reprochó que «es muy fácil» decir no a los presupuestos, «lo difícil es ver de dónde se puede recortar para poder ampliar otras partidas», y apuntó que «la multiplicación de los panes y los peces es imposible». En este sentido, insistió en que los grupos de la oposición «decidieron que no se actualizaban los impuestos y las tasas municipales, y eso conlleva que el Ayuntamiento tenga un presupuesto muy mermado en ingresos y, por lo tanto, los gastos también son muy mermados». De este modo, Sánchez Cabrera quiso responsabilizar a PP, PSOE y Vox del recorte de las transferencias a terceros, «no han querido que haya dinero para que se puedan dar esas subvenciones», y recalcó que "nosotros estaríamos encantados de poder dar esas subvenciones no por ese importe que dábamos hasta ahora, sino el doble o el triple o lo que consideramos".

bloqueo. Sánchez Cabrera reconoció que la modificación en las ordenanzas fiscales, tanto de la tasa de turismo como de la tasa de recogida de basuras, con el apoyo de Vox y PSOE, respectivamente, «nos dio un poquito de fuelle» para poder mantener ese 33% de subvenciones a asociaciones y colectivos, pero insistió en que «lo que hay que hacer es trabajar para poder mejorar la ciudad de Ávila entre todos, y el único acuerdo que sí que hemos visto todos los abulenses es el acuerdo que tienen firmado PP, PSOE y Vox para bloquear la ciudad de Ávila», por lo que dijo sentirse «decepcionado». Y añadió: «Están dispuestos a bloquear, a cargarse la ciudad de Ávila con tal de conseguir el gobierno. Yo les quiero decir que tenemos por delante un mandato de cuatro años. Si no van a hacer, que dejen hacer. Y si no, que hagan la moción de censura. Nosotros no tenemos ningún apego al gobierno. Nosotros lo que queremos es trabajar por los abulenses».

Sánchez Cabrera continuó pidiendo a los grupos de la oposición que «dejen a un lado los bloqueos, que trabajen conjuntamente, y si se entienden tan bien, si tienen firmado un pacto, trabajen desde el gobierno los tres grupos políticos y Por Ávila hará su tarea en la oposición».

Y se refirió a la posición que está manteniendo cada uno de sus grupos en el Ayuntamiento. Así, al PSOE le reprochó que «en vez de aprovechar la oportunidad que tiene de influir, lo que hace es unirse a Vox y al PP para bloquear la ciudad». De Vox señaló que «es una gran decepción. Única y exclusivamente lo que están haciendo es seguidismo del PP» y apuntó que «no deja de ser una muleta del PP». Y del PP afirmó que «sigue en el rencor de haber perdido el gobierno» hace cinco años y afirmó que «si realmente quieren recuperar el gobierno en las próximas elecciones municipales, que piensen en la ciudad de Ávila y en los abulenses. No piensen en sus intereses partidistas de intentar derribar al gobierno municipal, cueste lo que cueste, a costa de los vecinos de la ciudad de Ávila».

Finalmente, Sánchez Cabrera dijo no entender que estén abocados a la cuestión de confianza, dado que el grupo socialista ha dicho que no va a apoyar una moción de censura, y les pidió a los grupos de la oposición que sean «valientes» para hacer «un gobierno de coalición».