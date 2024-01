Hotel 4Postes.

Jonah Callenbach (14), López Yuste (0), Serrato (14), Héctor Marco (4), Arija (10) -quinteto inicial- Froufe (8), Alfons Pilan(5), AarónGuzmán (6), IanVivero (4), Jaime Queralt-Lortzing (12).

Universidad Oviedo.

Diarra (10), AlejandroLópez (13), Méndez (15), Gerónimo (7), Arias (17) -quinteto- Fuentes, Abad, Quiros (8),García,García Conde.

Árbitro.

Alonso Díez y Paniagua Bermejo.

Eliminado Gerónimo.

Parciales.

10-15/ 20-25/26-34/38-40/48-45/ 62-49/70-56/77-70

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 15ª de la Liga EBAGurpo ABdisputado en elCUMCarlos Sastre.

Era un partido que había que ganar. «Era lo prioritario» reconocía después EvaristoPérez. No haberlo lo hubiera enturbiado todo. Se ganó (77-70) pero no se convenció. Porque el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar se llevó un serio aviso de un Universidad de Oviedo que les tuvo acorralados tras una horrible primera mitad de los verderones, que con su falta de energía y sus errores dieron alas y motivos a su rival para pensar que podrían reventar la noche en el CUMCarlos Sastre. El susto no llegó a pesadilla pero la realidad es que la victoria, que cayó por su propio peso, dejó un poso de preocupación más que evidente. «Espero que sepamos reaccionar. No podemos quedarnos en la simple lectura de que hemos ganado».

Como el día, el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar entró al partido frío para meterse, demasiado pronto, en un charco. Ante un Universidad de Oviedo con ganas de plantar cara, los verderones se vieron rápidamente por debajo en el marcador. Si el triple de Arias abrió un primer hueco (4-7), el robo de Pernía y la bandeja posterior colocaron un 4-11 a tener en cuenta, no sólo por la facilidad con la que los chicos de Agustín Munárriz encestaban sino por los problemas en ataque del Hotel 4Postes. El triple de Jonah desde su casa o el de Sergi Serrato, para 'contestar' a Magadán (10-15, minuto 4), quedaron en 'anécdota'. El equipo estaba fuera del partido. Lo veía Evaristo, que no aguantó más. Tras la canasta de Magadán (10-19, minuto 7) llamaba a los suyos y le cambiaba la cara a todo el equipo –Froufe, Jaime, Aarón Guzmán, Ian Vivero y Alfons Pilan a pista– para cambiar algo. Mejoró el juego, lo cual no era difícil visto lo visto; subió la intensidad. Aunque poco, ya era algo. A partir de ahí el acierto de Jaime (4) y Froufe (5) permitieron recortar las distancias y colocar el luminoso en un 20-25 más amable pero bastante significativo si es el penúltimo el que visita tu cancha.

Celebraba el banquillo del Universidad de Oviedo cada canasta como un triunfo. Miraba Evaristo Pérez el partido con los brazos en jarra tratando de entender lo que veía, como todos los presentes. En ataque un desastre. El equipo sumaba pérdida tras pérdida. En defensa hacían aguas por dentro y por fuera, donde dos triples de Quirós pusieron a los ovetenses con un 20-31. El equipo estaba tocado. Únicamente las acciones de Jaime Queralt-Lortzing sostenían a flote a los verderones (24-32, minuto 12). Eso y los errores en ataque de su rival, que perdonó la puntilla a los del CUMCarlos Sastre cuando tuvo oportunidad de ajusticiarlos (28-35). Lo sabía Agustín Munárriz, que veía lo cerca y a la vez lo lejos que estaban los suyos de dar la sorpresa en el parqué abulense. Por ello no esperó a pedir tiempo muerto y agarrar la pizarra cuando se puso el 30-35 (minuto 16) en el marcador. Se acercaron los equipos (33-37, minuto 18)cuando Serrato robó la cartera y dejó una bandeja marca de la casa. Clavó el triple Pernía desde la esquina (33-40) y Evaristo se llevó las manos a la cara. Siempre comedido, se enfadó. Un triple salvador de Aarón Guzmán y Sergi Serrato desde los tiros libres dejaron el duelo al descanso en un 38-40 más cómodo.

El paso por vestuarios tuvo su efecto. Empataba el partido Jonah Callenbach desde los tiros libres y a renglón seguido hacía el triple para poner a los verderones (43-40, minuto 23) por delante. El equipo se tranquilizó. El triple de Serrato (46-44) convenció. Hasta el público se enchufó. Parcial de 12-5 para situar el partido en un 52-45. Munárriz, que había vivido la primera mitad con intensidad, comenzaba la segunda con cabrero. Lo había visto cerca. Las tornas se habían invertido. Apretó el equipo en los minutos finales, desde el empuje de Jaime, para poner el 62-49 a la conclusión del tercer cuarto. La noche empezaba a ser mas lógica.

Con el marcador a su favor, el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar manejó la situación. Los triples de Froufe y Aarón Guzmán (68-51, minuto 34) contenían a un Universidad de Oviedo que no quiso bajar los brazos pero que sentía que se le había escapado la oportunidad. Pero el Hotel 4Postes le regaló motivos para seguir insistiendo. Se durmió el equipo verderón en el último momento.Parcial de 0-5 para poner el 70-61 en el marcador a 3 minutos del final. El partido no estaba aún ganado. Le temblaron las piernas al equipo, que se quedó en blanco. Evaristo olió el desastre. Tiempo muerto a 1'38'' del final y 70-64 en el luminoso. El duelo avanzó a su final a trompicones, de una línea de tiros libres a otra, de un tiempo muerto a otro, consumiendo los segundos como si fueran horas. Un final de digestión pesada, como el partido y las sensaciones que deja (77-70).