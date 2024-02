El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, pedirá que en los presupuestos para este año de la Junta se incluya una partida «para un nuevo plan de desarrollo industrial en la provincia de Ávila». En un encuentro con la prensa, Tudanca, además, ha cifrado en 78 los millones de euros que desde el gobierno regional se han dejado de ejecutar en Ávila, a pesar de que estaban incluidos en los correspondientes presupuestos.

Acompañado por el secretario provincial socialista, Jesús Caro, Tudanca compareció ante los medios de comunicación y en su intervención se refirió a la elaboración de los presupuestos del Gobierno regional para 2024, en los que desde el PSOE «vamos a pelear por inversiones productivas para Ávila», y entre ellas habló de «industrializar a Ávila, ya no hablo de reindustrializar, sino al menos de industrializar una provincia en la que los planes y las promesas de la Junta no solo no se cumplen, como el Plan Territorial de Fomento, sino que encima se están mostrando absolutamente ineficaces»

Por ello, Tudanca destacó de cara a las cuentas regionales para este año que «se necesita para Ávila un nuevo plan de promoción y desarrollo industrial», que esté consensuado, dijo, «con los agentes económicos y sociales, sindicatos, partidos políticos, ayuntamientos y universidades».

Además de este impulso al desarrollo industrial, el secretario general del PSOE aseguró también que su partido insistirá en que «necesitamos mejorar y blindar la atención sanitaria presencial en toda la red de atención primaria de Ávila, que los consultorios tengan profesionales sanitarios y haya atención presencial todos ellos, con una lista de espera en atención primaria de como máximo 48 horas», y afirmó, dentro del ámbito sanitario que, «queremos que haya convenios de colaboración y prestación de asistencia sanitaria con comunidades autónomas vecinas para atender adecuadamente a los abulenses, aunque diré también que en esta comunidad autónoma vuelve a ser un síntoma del fracaso de las políticas del señor Mañueco que tengan que ser otras comunidades autónomas las que resuelvan los problemas sanitarios que tenemos aquí, porque desde la Junta son incapaces de atender y ejercer adecuadamente sus competencias».

ejecución. Siguiendo con la elaboración de los presupuestos de la Junta de Castilla y León, Tudanca apuntó una serie de cifras sobre su ejecución en la provincia de Ávila, asegurando que «de lo que se prevé y de lo que se escribe hay mucho que no se ejecuta».

Así, el líder de los socialistas de Castilla y León aseguró que «en el último año la Junta ha dejado de invertir 8 millones de euros de los presupuestados como inversiones a la provincia de Ávila, lo que supone el 16 por ciento de lo que presupuestó», y abundó en los datos afirmando que «en los últimos 12 años la Junta ha dejado de ejecutar el 20 por ciento de las inversiones previstas en esta provincia», cifrando en «más de 78 millones de euros que estaban en los presupuestos y que desaparecieron por el camino».

Eso le llevó a comentar que «por tanto, la mitad de lo que cuenta el Partido Popular en sus presupuestos es siempre mentira, y desde luego las mentiras con Ávila ya tienen las patas demasiado cortas».

Ya en clave regional, Tudanca abordó la posibilidad de que haya un adelanto electoral en Castilla y León, diciendo que «no sé si al señor Mañueco le quedan muchas ganas de volver a adelantar las elecciones autonómicas, porque el Partido Popular de Castilla y León es el único en España que no cumple con las expectativas electorales ni con las encuestas». Preguntado directamente por esta opción, incluso una vez que se aprueben los presupuestos, Tudanca comentó que «vamos a ir paso a paso. Primero tienen que presentar los presupuestos y luego los tenemos que debatir. Lo previsible es que los aprueben solos», para luego valorar que «es verdad que el hecho de que desde hace ya demasiado tiempo se hable permanentemente de un posible adelanto electoral en Castilla y León es un síntoma de inestabilidad del gobierno que tiene mayoría entre la derecha extrema y la extrema derecha, pero que sin embargo no es capaz de darle estabilidad».