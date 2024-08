Es Babu –junto a la figura de Tena, lesionado y que posiblemente no llegará al inicio de la liga– una de las ausencias que más está llamando la atención esta pretemporada entre todos aquellos que siguen la actualidad del Real Ávila. Y tiene un motivo. El delantero «está en su país resolviendo temas de documentación» explican desde el club encarnado ante un jugador que reconocen «diferencial», con el que «se cuenta» plenamente y que, a la espera de que a su regreso se le realice una exploración médica que confirme su OK, habría completado su fase de recuperación. Al extremo gambiano, que llegó al club a mitad de la temporada 2022-23, siempre se le ha visto y reconocido como un jugador de una categoría superior a la Tercera.Sin embargo las lesiones le llevaron a una 2023-24 en blanco. Se decidió no forzarle y mirar a la presente temporada como uno de los 'fichajes' del equipo en esta Segunda RFEF.