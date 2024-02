El PSOE defiende el papel de Europa en el campo con sus ayudas

Los procuradores socialistas por Ávila, Soraya Blázquez y Miguel Hernández, defendieron el papel de Europa para el mundo del campo, especialmente ante las protestas que se están produciendo estos días. Dejando claro que «comprenden los problemas de los agricultores y ganaderos del sector agrario», como es el caso de la sequía o los altos costes de las materias primas, también insisten en que se está produciendo una reconversión «estructural» en la agricultura que «tiene que ser justa e inclusiva» sin dejar a nadie fuera, incluyendo a los pequeños y medianos agricultores. Por eso el PSOE, dijo Soraya Blázquez, está a favor de la «política ambiental» por la que la Unión Europea busca reducir las emisiones de efecto invernadero y que cree que se tiene que implementar «gradualmente y de forma efectiva».

La Unión Europea «no es el problema», insistieron, «sino la solución» y por eso hablaron especialmente de las ayudas que llegan desde Europa al campo con 54.000 millones de euros entre 2021 y 2017 en España.

Y para hablar de datos, Miguel Hernández aportó los correspondientes a Ávila donde en total se beneficiaron el pasado año casi 7.000 agricultores con más de 90 millones de euros, con un dinero que supone a través de la PAC el «20 por ciento de la renta de agricultores y ganaderos». Desglosando estos fondos, Hernández se refirió a que el pasado año se beneficiaron de las ayudas de la PAC 6.619 agricultores con más de 75 millones de euros, a lo que hay que unir los fondos que llegaron desde el Feder. Uniendo ambos apartados se llega a esos 90 millones y a 6.983 agricultores y ganaderos.

De este dinero destacan las ayudas que llegaron para vacuno, leche, ovino y caprino pero también las disociadas en cuanto a la PAC mientras que las de Feder son para otros sectores como puede ser el vino o el cese anticipado de la actividad.

Los procuradores socialistas también criticaron el papel de la Junta de Castilla y León y dijeron que el Gobierno de España ha movilizado para la región «otros fondos como la sequía o por la crisis de Ucrania». «Entendemos que desde el Gobierno se ha luchado por ello. No podemos decir otro tanto del Partido Popular que lo que ha estado haciendo es poner palos en las ruedas, intentando que al final esos fondos no llegaran a España. Y también la Junta de Castilla y León que no está adoptando las medidas necesarias para implementar estas políticas ambientales necesarias. Por el contrario, desde la Junta cuestionan la agenda 2030, cuestionan el cambio climático y no están incorporando los fondos europeos en sus presupuestos».

Insistió Soraya Blázquez en que es «necesario debatir la política agraria y ganadera» y «cómo afrontar alimentar a una población creciente con menos agua y en muchos casos con carencia de ella». Se defendió además la agenda 2030 como «un plan esencial para que el futuro sea sostenible».

Sobre el trabajo que se está realizando desde el PSOE se indicó que se iban a presentar ayer en la Comisión de Agricultura cuatro propuestas (registradas desde octubre de 2023, antes de las protestas) para potenciar la ley de la cadena alimentaria en los productores de leche, poner en funcionamiento el observatorio de la cadena alimentaria, medidas para avanzar en la agricultora inteligente y sostenible y atención la formación en digitalización.

Dijo Miguel Hernández que se respeta el «derecho a la protesta» del sector agrario y que el PSOE «no está en contra de los agricultores y ganaderos» sino que están «para ayudarles» en los cambios estructurales que necesita el sector. Señaló también que «la defensa del medio ambiente no tiene otro remedio que pasar por el crecimiento agrícola y ganadero de una manera sostenible».