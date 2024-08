Derrota del Real Ávla ante el UD Sanse con más lecturas

ElReal Ávila finalizó su penúltimo amistoso de la pretemporada con una derrota (2-1) ante el UDSan Sebastián de los Reyes en una nueva prueba sobre el césped del Matapiñonera con muchas más lecturas que el simple resultado. A nadie amarga un dulce, mucho más cuando se suman –con la presente– cinco derrotas consecutivas pero no era el marcador el primer objetivo de un Real Ávila que ha optado por centrar su recta final de pretemporada ante rivales de máxima exigencia capaces de destapar carencias y poner al límite las virtudes. Era el objetivo que se buscaba ante el UDSanSebastián de los Reyes, uno de los equipos llamados a marcar el paso en el Grupo 5 de la Segunda RFEF. «Buen trabajo y partido del equipo que, a pesar del resultado, se lleva muy buenas sensaciones» apuntan desde el club tras una mañana donde el primer punto de atención estaba en el once y en los posteriores cambios. Porque la primera idea con la que llegaba el equipo de Miguel de la Fuente a Matapiñonera era «juntar minutos de juego» entre aquellos jugadores llamados a ser importantes en el inicio de la temporada. Y el once lo formaron Álvaro de Pablo, Doumbia, Carlos Pascual, Alpha, Fer Díaz, Sissé, Adilson, Vitolo, Alberto Martín,Jorge Campos, Ayoub y Mario Rivas. Primera pista ante el debut en Segunda RFEFel sábado 31 de agosto ante el Deportivo Fabril. Los recambios Toper, Alberto Martín, Adri Carrión, Pedro Luz,Pedro Méndez y Álex Moreno. Otros nombres en la baraja. La siguiente y última pista será el próximo sábado ante el Guijuelo en el último amistoso del verano.

En una mañana de calor eran los de Gonzalo Ónega los primeros en adelantarse en el marcador. En el minuto 7 Mario adelantaba a los madrileños (1-0). Con el marcador en contra lo intentaron los encarnados, que encontraban en el balón parado la mejor solución con el avance de los minutos y el mayor dominio de sus rivales.

Con el 1-0 se llegaba al descanso y a la reanudación le daba Miguel de la Fuente un giro al equipo. Dejaban el césped Fer Díaz, Jorge Campos y Sissé y entraban Toper, Alberto Martín y Adri Carrión. Más dinamismo y más dominio en la reanudación del choque, en el que buscaron los encarnados un empate que llegaba en el 55' cuando la presión alta de los de Miguel de la Fuente daba origen al gol. De la Recuperación de Ayoub a la definición de Alberto Martín, que situaba el 1-1 y ponía fin a la 'sequía' de los encarnados de cuatro partidos consecutivos sin ver puerta. Le funcionaba al equipo la presión alta ante los intentos del UDSanse de salir con el balón jugado. Tras el empate llegaban los mejores momentos de los encarnados, donde continuaron los cambios. Sin embargo el gol que buscaba el equipo encarnado con el que llevarse la victoria lo encontraba el UDSanse en las botas de Fer Harta, que firmaba el 2-1 en el 80'. Poco tiempo ya por delante y fuerzas demasiado justas para obrar la remontada en un penúltimo amistoso que se resolvió con derrota pero del que el equipo encarnado espera sacar otras lecturas más allá del marcador.