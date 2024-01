Los damnificados por 'A gusto en mi casa' esperan respuesta

Los familiares de las tres usuarias del programa 'A gusto en mi casa', que ya habían denunciado la situación a la que se enfrentaban con el aumento de las condiciones económicas, critican «la falta de respuesta a nuestras demandas por parte de la Consejería de Familia» ante su situación. Según recuerdan, las tres mujeres abulenses se incluyeron en un proyecto piloto en 2019 y, una vez finalizado el pilotaje, se firmaron los Planes de Apoyo con las condiciones con las que se continuaba en el programa.

En agosto de 2023, Pronisa, la asociación que gestiona el programa en Ávila, «informó, verbalmente, que la Gerencia de Servicios Sociales iba a proceder a la actualización de la contribución», explican, con una modificación que «suponía un aumento de las condiciones económicas con un aumento de más de un 400% respecto a la aportación anterior y por una cuantía superior a su renta computable». Desde ese momento han estado «luchando para que se respete el contrato firmado», explican.

Se ha llegado a un punto en el que la situación es «insostenible» porque «no podemos continuar pagando la aportación que se exige y no nos gustaría renunciar a que nuestras madres permanezcan en su domicilio disfrutando de los servicios de 'A gusto en mi casa'. Consideran que se ha dejado «abandonadas» a tres mujeres de 90 años y se pide a la consejera de Familia «una «rápida actuación ya que el estado de salud de las usuarias es crítico». Recuerdan además que la consejera se comprometió a revisar los casos y dos meses después no tienen «ninguna información» y no consiguen contactar con ningún responsable.