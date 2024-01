Galeano no se atreve a poner fecha a las obras de los Águila

El subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, después de que a finales de diciembre mostró su confianza en que la Sala Prado, dentro del proyecto del Palacio de los Águila, podría ofrecer exposiciones en 2024, ahora no se muestra tan convencido y no se atreve a poner fecha a la finalización de estas obras, después de que se haya concedido la tercera prórroga de unos trabajos que deberían haber acabado en diciembre de 2022. Así lo reconoció este jueves en una entrevista concedida a 'Mas de Uno', de Onda Cero Ávila, en la que precisó que poner fecha a la conclusión de estos trabajos «es una pregunta muy difícil de responder» y recalcó que, «dada la dinámica que ha traído esta actuación, y por respeto a los ciudadanos, no tiene mucho sentido hablar de fechas».

Durante la entrevista que realizó Mayte Rodríguez, el subdelegado del Gobierno tampoco aclaró cómo se dotará al Palacio de los Äguila y la dimensión que tendrá el contenido de la Sala Prado.

Galeano tampoco concretó las mejoras que el Ministerio de Transportes baraja en la conexión por tren, a las que se comprometió este miércoles Óscar Puente, más allá de que la prioridad será reducir tiempos de viaje, y recalcó que esa situación «lo sabe el Ministerio desde hace mucho tiempo y es donde tenemos el margen de mejora».

Siguiendo con infraestructuras, el subdelegado sí que aseguro que la fecha de finalización del peaje de la AP-6 y de la AP-51 será en 2029, tal y como se establecía en el Real Decreto en el que se fijaba a los 20 años debía revisarse esa conexión «y en ese momento se establecía esa fecha de 2029». Eso sí, «de ninguna manera antes», advirtió Galeano, de cuyas palabras se pudo deducir que no parece que el Gobierno de España vaya a ser muy receptivo a la petición de bonificar el peaje mientras se ejecuten las obras en la N-110.

El subdelegado del Gobierno confirmó la ausencia de avances en los proyectos de la A-40 y de la conexión por autovía de Ávila con la A-6. No así en el desdoblamiento de la N-110 entre Ávila y La Colilla, donde aseguró que «se acaba de cerrar la presentación de los proyectos para la intervención» en ese tramo de la N-110 que tiene un presupuesto previsto de 22 millones de euros.

inundaciones. También habló Galeano durante la entrevista de las recientes inundaciones que han sufrido decenas pueblos de la provincia de Ávila, tanto de la Moraña como de la Sierra de Ávila, y precisó que la Subdelegación está comenzando a analizar los informes de los daños causados en infraestructuras, como puentes o depuradoras, y anegaron explotaciones agrarias y ganaderas. No obstante, Galeano no se aventuró a asegura si prosperará o no la solicitud de zona catastrófica.

Finalmente, el subdelegado del Gobierno fijó en 2027 la conexión a internet de alta velocidad en toda la provincia y cuantificó en 3,5 millones de euros las mejoras que ya se están ejecutando en el centro penitenciario de Brieva, que se extenderán a los sistemas de vigilancia. Sobre estas obras, Galeano explicó que la actuación principal consistirá en «la adecuación de las instalaciones, principalmente de las celdas de las reclusas para que tengan las posibilidad de tener baños y duchas en las propias celdas. Hasta ahora tenían que ir a espacios comunes y eso ha creado bastantes problemas».