El Diocesanos se 'concentra' para visitar al Tordesillas

Sin Ángel Encinar, sin Martiña, sin Jorge Rodríguez y sin Iván Lastras. Se pondrá al mando del Colegios Diocesanos Roberto González. Ya sabe lo que es ejercer de 'primero de a bordo' en un Tercera. Lo hizo en el Real Ávila, con Jonathan Prado sancionado y con victoria en La Bañeza. Ahora dirigirá a los colegiales –el primero de los tres partidos de sanción de Lastras– en Las Salinas, donde les espera el Tordesillas, tercer clasificado y para Rober «el equipo más completo» de la categoría en lo que a registros de juego se refiere. «Te pueden jugar en corto, en largo, posesión, directo... Se adaptan a los diferentes contextos de juego y lo hacen muy bien». A su versatilidad en ataque se suma su capacidad en defensa. «Defienden muy bien, muy comprometidos». Ante un rival así, que pocas presentaciones necesita ya esta temporada, «tenemos que ser lo que venimos siendo, un equipo sólido en defensa y tener una concentración máxima. Al final los partidos que hemos perdido por la mínima han sido por detalles. Detalles que tenemos que minimizar al máximo» pide a los suyos Rober ante el compromiso que aguarda a los colegiales este domingo.

No estará Lastras en el banquillo «pero la dinámica del equipo no va a cambiar. La semana se ha trabajado igual» comenta quien dará las órdenes desde la zona técnica. No tendrá por sanción a tres piezas importantes como son Encinar, Martiña o Jorge Rodríguez. Sigue tocado Pitu pero recupera a César Robles tras su sanción y contará con Jean Marcelino, un nuevo extremo que esperan les aporte «verticalidad» en ataque. «Es un perfil que no tenemos».