El PSOE llama «nefasta» a la gestión del personal municipal

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila, Eva Arias, calificó de «nefasta» la gestión que está realizando el equipo de Gobierno de Por Ávila en materia de personal municipal en este ayuntamiento, lo que, según dijo, «es insostenible para los empleados públicos, para los sindicatos y para los ciudadanos que acuden a realizar gestiones a nuestro ayuntamiento». Y recalcó que lo que esta situación está generando es que «la prestación de servicios está empeorando constantemente».

El concejal socialista, Arturo Barral profundizó en esta situación. Recordó que los calendarios laborales que el equipo de Gobierno presentó a finales del pasado año «estaban plagados de errores». En concreto dijo que fueron rechazados en la mesa de negociación tres de estos calendarios, los referentes a la Escuela de Artes, el del Episcopio y San Francisco y el de la Policía Local. Se lamentó el concejal que cuando se presentaron a la Comisión Informativa esos errores no fueron subsanados, con lo que también fueron rechazados. Pasado el tiempo «pensamos que después de esto se va a abrir algún tipo de negociación, algún tipo de procedimiento. Pues no. Nos enteramos un día que la teniente de Alcalde de Administración Local, Ángela García los había aprobado igualmente, con la oposición expresa de trabajadores, sindicatos y de los partidos de la oposición». Ante toda esta situación, «desde el Grupo Municipal Socialista –prosigue afirmando Barral– denunciamos esta situación, denunciamos que el señor Sánchez Cabrera desprecia el trabajo de los empleados municipales, ningunea a la mesa de negociación y a la comisión informativa. No ha subsanado ninguna de las graves deficiencias que contenían estos calendarios laborales y que presentó fuera de plazo de manera inmediata. improvisada y chapucera, sin interés de negociar absolutamente nada». Como ejemplo de la situación denunciada Barral mencionó un caso concreto como es la cancelación de un curso de yoga que llevaba un trabajador del ayuntamiento que se acaba de jubilar. «Han cancelado este curso porque no había previsto que este empleado público se jubilara este año». Y añadió que la solución que desde Recursos Humanos han dado a esta situación es que «están pensando en externalizar el servicio. Así es como el Señor Sánchez Cabrera soluciona los problemas d este ayuntamiento, externalizando los servicios», denunció Barral recordando que ya había ocurrido también en otros servicios.