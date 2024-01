La incidencia de los virus respiratorios agudos en Ávila este año está siendo similar a la de la época prepandemia. Es una de las principales conclusiones a las que se llega tras analizar los datos de esta época invernal en la que, a diferencia de otros años, a los ya tradicionales virus de la gripe y VRS (virus respiratorio senticial) se ha incorporado la Covid. De todo ello se habló este jueves en una nueva entrega de 'Enfoque Ávila', programa de La 8 Ávila presentado por Patricia Carrera que en esta ocasión puso la mirada en la sanidad, con tres invitados, el jefe del Servicio Territorial de Sanidad, Luis González Maroto; la gerente de Asistencia Sanitaria, Isabel Martiño, y la directora médica de Atención Primaria, Ana Arconada.

Un programa que arrancó hablando de la llamada 'tripledemia' y su incidencia en esta provincia de la mano de González Maroto, quien explicó que «efectivamente podemos hablar de tres tipos de epidemia distintos con el virus de la gripe, el VRS y la Covid, pero si hablamos de la evolución en su conjunto, hay que decir que los índices que tenemos no son muy superiores a los que hemos tenido en la época prepandémica simplemente con la gripe. Por lo tanto, la evolución de los datos de los virus respiratorios agudos en su conjunto son similares a los que teníamos antes de la pandemia sin contabilizar la Covid, pues ha habido una situación razonablemente preocupante como la que se produce tradicionalmente los meses de diciembre y enero simplemente con la gripe tanto en Atención Primaria como Hospitalaria».

Y si es verdad que nunca antes se habían visto cohabitar tantos virus, lo cierto es que, como comentó el jefe del Servicio Territorial de Sanidad, «hemos aprendido a convivir con determinadas medidas de protección que antes no teníamos, como el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos, y eso probablemente ha ayudado a contrarrestar el hecho de tener tres epidemias distintas a la vez. Y a ello se une la herramienta más importante que tenemos desde el punto de vista sanitario para controlar cualquier tipo de virus, la vacunación».

Actualmente, la cobertura de vacunación en Ávila ronda el 35% de la población en general, aunque si se atiende a la población 'vulnerable' (personas con inmunodepresión o enfermedades crónicas, mayores de 65 años, embarazadas y niños) su alcance está algo por debajo de los índices de vacunación del año pasado, «seguramente por el cansancio acumulado de tantas vacunas como la gente se ha ido poniendo», apuntó Lus González Maroto, quien también se refirió a la apuesta que este año ha realizado la Junta de Castilla yLeón por inmunizar a los más pequeños frente al VRS, señalando al respecto que «es muy importante, porque en la mayoría de los casos la sintomatología es muy leve, pero a veces pueda llegar a provocar pulmonías, neumonías o bronquiolitis, y ahora mismo, con esta campaña de vacunación, que es una de las novedades del calendario vacunal de este año, se está notando tanto en atención hospitalaria como en primaria y es un éxito».

Respecto a la Gripe A, el responsable sanitario explicó que «hemos llegado a tener en la segunda semana del año la máxima incidencia, aunque sin datos muy elevados, y en la tercera semana se ha producido un descenso significativo. Probablemente hayamos alcanzado el pico, pero eso ya lo verenos, pero en cualquier caso, si nos quedamos en cifras parecidas estaríamos hablando de un pico inferior al que tuvimos de gripe en el año 2019, el último prepandemia de Covid».

Ante esta situación y dentro del plan de contingencia de invierno, desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria se decidió la apertura de 15 camas de la llamada 'planta cero' del Hospital Provincial, de forma las camas habilitadas entre los dos hospitales de la capital pasaron a ser 430. Pero como apuntó este jueves en 'Enroque Ávila' la gerente, Isabel Martiño, esa 'planta cero' «la llegamos a tener ocupada cinco días y ahora mismo la ocupación es de siete habitaciones, pero ya no tanto por la incidencia de la gripe, sino por el aislamiento respiratorio».

De esta forma, el porcentaje de ocupación en el Complejo Hospitalario es del 82% y de momento no ha sido necesario habilitar ese tipo de espacios en la UCI donde, como señaló Martiño, «llegamos a tener 14 camas ocupadas un día, pero no hemos tenido que poner en marcha el recurso adicional y ahora ismo tenemos una ocupación de siete camas, y no todas por enfermedades respiratorias».

Y respecto a la repercusión de esta 'tripledemia' en la Atención Primaria, su directora médica, Ana Arconada, dejó claro que «colapso como tal no ha habido, ha sido más alarma que otra cosa». «Al virus de la gripe se han añadido otros, pero colapso no ha habido y no es nada nuevo trabajar con procesos respiratorios», añadió. De hecho, aunque la demora en la cita para las consultas en Primaria sea elevada, Arconada comentó que «no quiere decir que no se vaya a atender en el centro de salud, pues los equipos de Primaria no solo los conforman médicos, sino que hay mucho personal que nos puede ayudar en muchas ocasiones. Además, en el ámbito urbano, como sabemos que tenemos momentos de demora más elevados, se han habilitado durante las tardes consultas para su disminución».